Burros por el Territorio Visón en Falces

Actualizada 05/09/2020 a las 06:00

Quienes los últimos días han estado paseando por la zona del Territorio Visón en Falces han podido encontrarse con unos animales que poco tienen que ver con la especie en peligro de extinción que se busca proteger en estos espacios a orillas del río. Se trata de nueve burros que, desde la última semana de agosto, se encuentran en esta zona y que se han introducido con el objetivo de que pasten y, de este modo, ayuden al control herbáceo. Javier Vidondo, concejal de Medio Ambiente del consistorio, explicaba que los animales sustituirán el trabajo mecánico que, hasta la fecha, se venía haciendo con maquinaría para desbrozar las hierbas.

La idea llevaba tiempo rondándole la cabeza. Hace años, recuerda, los pastores se encargaban de estas tareas pero la progresiva desaparición del pastoreo hizo que se fuera perdiendo. “Cada vez hay menos pastores pero yo seguía pensando en que si pastaban animales, la zona quedaría más limpia que con la maquinaria. Entonces, contacté con Gobierno de Navarra para plantearles la iniciativa”, relata. Al ser el Territorio Visón un espacio protegido, vinieron biólogos que recorrieron la zona con los guardas de medio ambiente para valorar la propuesta. Fue bien recibida y se autorizó a la entrada de burros.

De momento, se han introducido nueve animales aunque el permiso con que cuenta la concejalía es de hasta veinte. Pertenecen a un ganadero del propio pueblo. “Creemos que si a la vez podíamos ayudar a un ganadero de aquí todavía mejor”, incidía Vidondo. Los animales estarán hasta octubre y el próximo año entrarán en marzo hasta noviembre. La fecha de entrada se ha establecido teniendo en cuenta el momento en que ya hayan podido pasar las posibles riadas pues este espacio es zona prevista para recogida de agua. “Aprovechando que se han introducido los burros, se ha reparado también la zona del vallado y se ha acotado otra zona inundable, hábitat de anfibios”, añadió el concejal.

La presencia de estos animales no ha pasado desapercibida y son muchos los curiosos que estos días pasean por la zona para verlos. Javier Vidondo apunta que no hay ningún problema en que la ciudadanía se acerque siempre y cuando se les observe con respeto y sin molestarles. El propio concejal se muestra sorprendido por la repercusión de esta iniciativa, tanto dentro del propio pueblo como fuera de la localidad, ya que a través de las redes sociales se ha tenido conocimiento de ella en varios lugares. “No me imaginaba que pudiera tener tanta repercusión la verdad. Pero bueno es algo positivo. Se ha generado un atractivo más a la par que se hace una labor más sostenible y se ayuda a un ganadero local. Aunque algo ya se nota yo creo que será el próximo año cuando se apreciará más la labor de los animales. Estaremos atentos ahora a que no se haga sobrepastoreo ni se ceben con una zona en concreto”, concluyó.