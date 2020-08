Un día como otro cualquiera en Tafalla

Actualizada 15/08/2020 a las 06:00

Las llamadas a la responsabilidad surtieron efecto y la ciudadanía tafallesa cumplió. El día de ayer, 14 de agosto, una fecha marcada en rojo en el calendario festivo tafallés, fue únicamente un viernes más de este atípico verano. A las doce del mediodía, momento en que hubieran dado comienzo las fiestas patronales de la ciudad del Cidacos, la presencia de gente en la plaza de Navarra era prácticamente testimonial. Alguna cuadrilla de jóvenes que, pese a ir ataviados de blanco y con pañuelo, se ubicaron diseminados por la plaza fueron la mayor nota de color que se vio ayer a mediodía. En el momento en que el reloj marcó las doce, se escucharon un par de cohetes lanzados desde otro punto de la localidad.



Alfredo Ondarra, jefe de Policía Municipal de Tafalla, estaba en ese momento en la plaza junto al alcalde tafallés, Jesús Arrizubieta; y el jefe de Policía Foral en la Zona Media, Pablo Aristu. Pasadas las doce del mediodía, Ondarra destacaba el comportamiento de los vecinos y vecinas. “La valoración que hacemos de este momento es totalmente positiva. Está todo muy tranquilo y la gente que ha venido se ha puesto distanciada. En definitiva lo que hemos visto hoy es el reflejo del comportamiento habitual de la ciudadanía tafallesa, que está siendo ejemplar”, remarcó. En el día de ayer, dijo, no se habían tenido que hacer apercibimientos especiales. “Si que durante la semana hemos llevado a cabo una campaña con la hostelería, informando de cuáles son las medidas que deben cumplir y la verdad que todos han respondido de maravilla. De hecho, más de un bar ya nos anunció que iba a cerrar”, apuntó. El alcalde también remarcó la buena actitud vecinal.

En la plaza, buena parte de las terrazas estaban vacías. Una cuadrilla de once integrantes se reunió en el Tubal para almorzar. “Como somos once y el máximo para juntarse son diez hemos cogido dos mesas. Hemos venido a almorzar y luego tomaremos algo en una terraza pero nada más, es todo lo que haremos”, decían Elena Ainzúa y Paula Ciaurriz. Nicolás Ramírez, jefe de cocina del Túbal, confirmó que ayer no tenía más reservas de las que pudo tener cualquier otro día de la semana. Se acercó a saludar a su sobrina en la plaza. “Impensable que un 14 de agosto pudiera salir a esta hora de la cocina”, decía.

