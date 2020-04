Mercado y comercio de Tafalla se adaptan a la normativa de seguridad

07/04/2020 a las 06:00

La actual situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ha obligado a adoptar determinadas medidas de seguridad en los comercios y tiendas que venden productos de primera necesidad, los únicos que pueden permanecer abiertos durante estos días. En el caso de Tafalla, el mercado municipal sigue abriendo con normalidad aunque los puestos se han tenido que adaptar a la nueva normativa. Éstos abren como siempre pero se ha suspendido de forma temporal, tal y como recoge el bando de alcaldía, la venta ambulante que se venía realizando en este emplazamiento.

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Tafalla, Soco Ojer (IU), explicó que los comercios que pueden permanecer abiertos estos días están cumpliendo con las medidas exigidas para garantizar la seguridad de comerciantes y de clientes. Indicó que se ha estado en contacto con el Gobierno de Navarra y que éste hizo llegar al consistorio diferente información de interés para el comercio minorista que se ha colgado en la página web www.tafalla.es. para su consulta.

“Es un momento difícil, muy complicado para el pequeño comercio que ya de por sí es un sector muy castigado. Ha habido que cerrar con lo que ello supone para los comerciantes. Esperemos que la situación se solucione lo antes posible y de la mejor manera”, refirió. Soco Ojer quiso lanzar un mensaje a la ciudadanía tafallesa para que, una vez que todo estoy haya pasado, siga comprando en Tafalla apoyando así al pequeño comercio. Añadió también que pese a que el consistorio está cerrado, se sigue trabajando y, en este sentido, sostuvo que mantiene un diálogo constante con Ascota, la asociación de comerciantes de Tafalla. Explicó además que se había puesto en contacto con la Mancomunidad de Mairaga para que a los comercios que se encuentran cerrados se les pueda ‘suspender’ el pago de cuota de recogida de residuos.

El presidente de Ascota, Elías Armendáriz, también mostró su preocupación ante la situación. “Nuestros comercios están cerrados en su mayor parte. No tenemos ingresos. Debemos afrontar los pagos como si estuviéramos abiertos, pero seguimos con las persianas bajadas”, dijo Armendáriz, que se refirió también a la responsabilidad de unos comerciantes que cerraron sus puertas antes incluso de que estuviera vigente la prohibición de abrir. “Lo hicimos pensando que esto habría que frenarlo de algún modo y nosotros éramos parte fundamental para fomentar el aislamiento”.

Un comercio desolado que estaba recuperándose de la riada de julio

Si hay un sentimiento compartido entre la mayor parte de los comerciantes de Tafalla es la desolación. El cierre obligado ahora por la pandemia se produce cuando aún no ha transcurrido ni un año desde que el pasado 8 de julio la crecida del río Cidacos y la posterior riada arrasó decenas de comercios. “Después del golpe que supuso la riada esto ha venido a rematar”, lamentaba Soco Ojer. Un sentimiento que comparte el presidente de Ascota pero, aún así, Elías Armendáriz alaba la responsabilidad de los comerciantes. “Entendimos que la única manera de frenar al covid-19 era quedándonos en casa y evitar así su propagación. Y seguimos siendo responsables, ya que los comercios que abren por vender productos de primera necesidad, lo hacen por la mañana, dando servicio, para no dejar a nadie sin lo que necesita, pero por las tardes, entendiendo como digo que la única forma de volver a la normalidad es quedándote en casa cierran la tienda entendiendo que han cumplido con su obligación y se quedan en casa”, refiere. Desde la asociación, añadió, están al tanto de las medidas que va adoptando el gobierno y las van trasladando a sus asociados y también se mantienen en contacto con la concejalía de Comercio. “Pero la mejor ayuda que podemos tener viene por parte de nuestros vecinos. Que cuando podamos salir a la calle con normalidad vuelvan a confiar en nosotros, que no nos dejen de lado, que a fin de cuentas, somos sus vecinos. De este modo todos saldremos ganando”, concluyó.