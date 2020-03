Peralta celebra los 25 años del instituto

19/03/2020 a las 06:00

Pocos días antes de que el avance del coronavirus obligase a cerrar los centros educativos, el IES Ribera del Arga de Peralta había comenzado con la conmemoración de su vigésimo quinto aniversario. Un cuarto de siglo que alcanza el actual instituto de Educación Secundaria donde se imparte la ESO y el Bachillerato. Era el curso 1995-1996 cuando se implantaron 1º y 2º de la ESO previstos por la LOGSE. “Se empezó en la escuela de primaria porque entonces ni había edificio”, rememora Luis Basarte, director hoy del centro educativo.



Sin embargo, la historia educativa de este instituto había comenzado a escribirse mucho antes, en 1965. Tal y como apunta Basarte, el curso 1965-1966 fue el primero del Colegio Libre Adoptado. Entonces, prosigue Basarte, tampoco tenía edificio preparado por lo que las clases empezaron a impartirse en la tercera planta de la antigua escuela de primaria mientras se construía el edificio. Posteriormente, en el año 1973 se aprobó la transformación del Colegio Libre Adoptado en Escuela de Formación Profesional, dependiente de la Diputación de Navarra. Dicha escuela empezó su andadura el curso 1973-1974 con las ramas de Automoción y Delineación, a las que se sumaron en cursos posteriores Metal, Administrativo Comercial y Electricidad.



El director matiza que sólo se consolidó la rama de Automoción, y, en 1981, se incorporó Agraria. Ambas estuvieron impartiéndose hasta el curso 1994-1995 y, un año después, fueron sustituidas por los ciclos LOGSE, de las familias de Mantenimiento y Agraria. “En este enredo cronológico, se ha elegido el vigésimo quinto aniversario como referencia principal por su especial relevancia. Entonces “se creó” un nuevo centro que “absorbió” al anterior, resultado de distintas modificaciones. El nuevo centro abarcaba y abarca la práctica totalidad del espectro educativo. Su evolución se ha caracterizado por mantener esa variedad de oferta educativa”, remarca el director.



A día de hoy, en el IES Ribera del Arga se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, los bachilleratos de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales en todos sus itinerarios, un ciclo superior (Mecatrónica Industrial), tres ciclos medios (Mantenimiento Electromecánico, Producción Agroecológica y Sistemas Microinformáticos y redes) y dos ciclos de formación profesional básica (Mantenimiento de Vehículos y Agrojardinería y Composiciones Florales).



Cuando inició su actividad el Colegio Libre Adoptado, en el curso 1965-1966, en sus aulas había dieciséis alumnos. En 1995, al crearse el nuevo centro, entre 1º y 2º de la ESO, sumaban 175 los escolares. A día de hoy, en el IES Ribera del Arga están matriculados un total de 660 alumnos, de los que 475 cursan estudios de ESO y Bachillerato y 185 hacen lo propio en Formación Profesional. “Hace cinco cursos, eran 539, 400 de ESO y bachillerato y 139 de FP. Este crecimiento no solo tiene razones demográficas, sino que también es consecuencia del incremento y mejora de la oferta”, incide el director.



En cuanto a la procedencia del alumnado, los estudiantes de ESO y Bachillerato son oriundos de la propia localidad peraltesa y Funes ya que las escuelas de primaria de ambos municipios son las adscritas al instituto. Aunque son casos puntuales, puede incorporarse alguno de otros pueblos, en este momento, hay dieciséis de otras localidades. Sí que la oferta de Formación Profesional atrae a alumnos de muchas localidades, algunas vecinas pero otras más alejadas. En concreto, hasta Peralta se desplaza alumnado desde Andosilla, Arguedas, Arguedas, Arnedo, Artajona, Azagra, Barañáin, Berbinzana, Cadreita, Calahorra, Caparroso, Carcastillo, Castejón, El Villar de Arnedo, Falces, Figarol, Funes, Garínoain, Larraga, Marcilla, Mélida, Milagro, Miranda de Arga, Muniáin de la Solana (Aberin), Murillo el Fruto, Olite, Pamplona, Rada, San Adrián, Santacara, Sesma, Tafalla, Tudela, Valtierra y Villafranca.



Como programas concretos, Luis Basarte se refiere en primer lugar a dos proyectos Erasmus+ dentro del marco de la internacionalización que desarrolla el departamento de Agraria: Bio alternativ KA2_KA202 y Bienestar en la naturaleza KA2_KA202. El mismo departamento de Agraria desarrolla también otros dos: Vermicompostaje Agrícola y Urbano y Huertos Sociales de Peralta, éste en colaboración con el Ayuntamiento.



En ESO, prosigue, el más importantes es el llamado Aprendizaje basado en una docencia compartida en primer ciclo de ESO, que se aplica en un grupo por ámbitos que acoge alumnado de 1º y 2º de ESO con dificultades curriculares. Y en bachillerato se desarrolla el proyecto de investigación en bachillerato, que se cursa por encima del horario durante los dos años de la etapa y permite al alumnado incrementar la nota media del bachillerato. “A esto hay que añadir las secciones bilingües en determinadas asignaturas, los programas de colaboración con la EOIDNA en cuatro idiomas y el programa Thats’ English”, dice.



UN DOBLE OBJETIVO



Luis Basarte remarca que el centro busca distinguirse por dos cosas: la especial importancia que se da al “conocimiento” como base de las competencias que el alumnado debe desarrollar y un enfoque singular de la atención a la diversidad. Con esta premisa, el director apuesta por seguir cumpliendo este papel cada vez mejor como reto permanente. “No obstante, si he de señalar algo concreto, quizá nuestro reto, u objetivo, más inmediato sea la innovación metodológica. Pero digo esto con mucha cautela. Es importante innovar, pero no hay que innovar por innovar. Es más, hay que tener mucho cuidado con reformas y transformaciones que conducen a ninguna parte a acaban desorientando a todos Hay que cambiar sin perder el norte y, sobre todo, sin descartar todo lo bueno que tiene nuestra tradición didáctica, que es mucho”, incide.



Y en la búsqueda de este objetivo, el centro ha entrado en un año de celebraciones no sólo diferente por el aniversario sino que también se ha visto alterado por la suspensión de las clases a la que ha obligado el avance del coronavirus. Al alcanzar el cuarto de siglo y mirando la historia educativa que el instituto peraltés ha escrito hasta la fecha, el balance que emiten desde el centro lo califican de forma positiva. “El balance creo que es aceptable y, siendo optimista, positivo”, asegura Basarte.



Los inicios, recuerda, fueron “durísimos”. “Había que poner en marcha un centro nuevo aplicando una ley nueva que quizá supuso la mayor transformación estructural del sistema educativo de este país. Seguramente aquellas dificultades merecieron un mayor apoyo efectivo de la Administración. Hoy el Instituto, gracias al esfuerzo de todos, es un centro consolidado, estable y con futuro, con un reconocimiento social que costó mucho alcanzar, al que la mayoría de los trabajadores que llegan a él quiere y procura volver. Como dije en el acto de presentación, estamos contentos de lo somos y de haber llegado hasta aquí”, concluye.

Programa de actos

Comenzaron el 7 de marzo. Con un encuentro de las personas que, a lo largo de estos años, han estudiado o ejercido la docencia en el centro educativo.

Concierto aniversario. Si la situación creada por el coronavirus no obliga a modificar la fecha, se celebrará un concierto el 5 de abril en la casa de cultura a cargo de ex alumnos y ex alumnas del instituto.

Acto central 23 de mayo. La celebración principal se ha previsto para el 23 de mayo. Habrá un acto institucional con representantes del departamento de Educación, ayuntamientos de Peralta y Funes, directivos del centro y representantes del consejo escolar y la apyma. Habrá una visita guiada al centro y se inaugurará la escultura conmemorativa. La jornada acabará con una comida.