Cuatro policías de Tafalla ejercerán de 'agente tutor' en el entorno escolar

El Ayuntamiento de Tafalla está trabajando en la implantación en la localidad del denominado programa ‘Agente tutor’, un servicio de la policía local especializado en la promoción de los derechos de la infancia, que centra su intervención en el ámbito de la protección del menor y la prevención en el entorno escolar. Se trata de una iniciativa pionera que en Navarra, de momento, sólo se ha llevado a cabo en la ciudad del Cidacos y Valle de Egüés. Alfredo Ondarra, jefe de Policía Local de Tafalla, calificó el proyecto como “muy ambicioso”. “Lo que se busca es ir al colegio e interactuar con los chavales. Queremos una policía local de proximidad y para conseguir esto hay que acercarse a la ciudadanía, no sólo se puede hacer a base de patrullar”, refería.



Esta forma de trabajar de una forma más cercana con la ciudadanía es una premisa que, tal y como apunta Ondarra, se lleva a cabo en Navarra aunque no se hace de forma reglada. Por eso, al implantar el programa ‘Agente tutor’ se llevará a cabo una metodología guiada. De hecho, el primer paso ha sido la formación de dos agentes de la plantilla tafallesa a los que se sumarán otros dos que recibirán dicha formación próximamente. “Estos agentes asumen el compromiso de forma voluntaria”, añade. El programa se presenta como un recurso más para apoyar a la comunidad educativa. “Si se busca cambiar ciertas conductas que puedan darse la mejor forma de hacerlo es desde la escuela”, remarca Ondarra.



Uno de los principales objetivos que persigue esta iniciativa es el de acercar la figura del agente a los escolares, que éstos lo vean como una persona a la que poder acudir para contar conductas que el propio alumno pueda estar sufriendo -supuestos de bullyng, acoso por las redes...- o que él vea que se están dando. “Queremos que tengan un referente en el agente vestido de azul, al que puedan dirigirse llamando al número de teléfono que se les facilite o mandando un whatsapp. Quedando con él en un entorno tranquilo y que puedan abrirse y trasladarle cualquier problemática”, ejemplificó.



APROBACIÓN PLENARIA



El programa de prevención se presentó ayer a mediodía en el consistorio tafallés a los responsables de los centros educativos de la localidad, así como a los corporativos. Intervinieron en el acto el propio jefe de la policía local; el agente especializado Javier Mari Pérez y el alcalde de la ciudad del Cidacos, Jesús Arrizubieta. Según explicó Alfredo Ondarra, el siguiente paso, una vez presentado, pasa por su aprobación plenaria para después empezar a trabajar en diferentes protocolos de actuación con cada uno de los centros que quieran participar en el programa.



“La forma de trabajar varía de un centro a otro. Por ejemplo, en uno igual hay que trabajar el absentismo pero en otro tal vez se nos demande por otra cuestión. El ámbito de actuación se enmarca con menores de Educación Primaria y Secundaria. “Tal vez a futuro podamos entrar en Infantil pero de momento nos dirigimos a edades entre los 7 y los 16 años. Hay que tener en cuenta también que somos una plantilla humilde y el número de efectivos es el que es -la plantilla de policías locales de Tafalla la integran diecinueve agentes, incluido el jefe-”, señaló.



Ondarra, quien asumió la jefatura del cuerpo tafallés hace cuatro meses, asegura que éste proyecto comienza a implantarse en 2020 pero, insiste, nace con una vocación de continuidad y ampliación de retos constante. “Queremos llegar a Tafalla, a todas las necesidades que puedan ir surgiendo”, reiteró Ondarra, quien se marcó la puesta en marcha de este programa como uno de los objetivos prioritarios cuando asumió el cargo y, por eso, no ocultaba su satisfacción ante su próxima puesta en marcha.



El programa ‘Agente Tutor’, que nació hace unos años impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias, unido al Plan Nacional sobre Drogodependencia, abarca seis ámbitos de aplicación. Éstos se concretan en las situaciones relacionadas con el entorno escolar; las problemáticas detectadas en el medio abierto -vía pública, locales y establecimientos públicos-; incidencias en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación; problemáticas acaecidas en materia de medio ambiente; intervención en materia de coordinación con otras entidades y organismos; y actuaciones de supervisión y seguimiento de medidas adoptadas con menores.