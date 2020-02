Los vestuarios del campo de fútbol de Peralta enfrentan a NA+ y Upei

25/02/2020 a las 06:00

La gestión del proyecto de los vestuarios del campo de fútbol Las Luchas de Peralta que se están acometiendo han generado controversia entre los dos principales grupos del consistorio peraltés, Navarra Suma y Upei, formación ésta última que ostenta la alcaldía. A través de un comunicado, NA+ denunció el sobrecoste que, según apuntaba la coalición, ascendía a más de 93.000 euros. Asimismo, lamentaba “la demora en la finalización del proyecto de más de un año que ha producido la mala gestión del alcalde, Juan Carlos Castillo (Upei)”. Según apuntaban, el alcalde licitó las obras en dos ocasiones sin valorar, dicen, las aportaciones hechas por el resto de grupos políticos y de los técnicos.



“Juan Carlos Castillo -el alcalde- licitó inicialmente la obra por 222.390 euros, que se adjudicó a la empresa Itxasegur por 212.355, y ahora la ha licitado por 266.000 y se ha adjudicado a Naolsa por 265.565 euros. A estas cantidades hay que sumar otros 40.000 euros ya gastados y que permiten ver un edificio inacabado, fruto de la ausencia de gestión”, expone NA+. La coalición dice que Upei no aceptó su sugerencia de hacerlo con módulos prefabricados.



“El alcalde viene haciendo oídos sordos, incluso cuando la secretaria y la interventora sugirieron en la mesa de contratación de la primera adjudicación que había que dejarlo desierto, por el alto riesgo que conllevaba, una afirmación avalada por el informe negativo de la arquitecta municipal”, añaden. Para Navarra Suma el problema de este proyecto y del sobrecoste que, insisten, va a suponer radica en que se refiere solamente a la primera fase del mismo. “Nos preocupa especialmente porque el desfase podría crecer en el futuro”, sentencian.



Juan Carlos Castillo no tardó en responder, mediante otro comunicado, a la nota de prensa emitida por Navarra Suma. El alcalde reiteró, lo primero de todo, la legalidad de todos los pasos que se han ido dando y que se han hecho, insistió, en base a un proyecto aprobado por todos los grupos municipales. “Se inicia una licitación y sólo se presenta una empresa que se valora y se entiende que la propuesta es muy genérica y poco concreta, pero no hay ningún informe que diga que la empresa debe ser excluida literalmente, porque ahí no hubiera habido debate”, expone el alcalde.



SUBIDA DE PRECIO



La recomendación de dejar desierta la licitación por parte de la secretaría no se tuvo en cuenta ya que, explica, obligaría a subir el precio de una nueva licitación. “Por eso decidimos adjudicar y seguir adelante con la obra”, dice. Cuando ya se había construido parte de la obra, la empresa adjudicataria comunicó al consistorio peraltés que no podía seguir alegando problemas económicos y no, asegura, por una cuestión advertida durante la licitación. “A partir de ese momento, liquidamos la parte de la obra hecha, y se actualizó el proyecto con un precio más alto, porque si no, había posibilidades de que volviera a quedar desierto. Todo se hizo legalmente”, reitera.



Castillo afirma que el aumento del coste tuvo que ver con lo justo de precio que iba el proyecto lo que propició que las empresas no mostrasen interés por la obra. “La propuesta del precio definitivo fue técnica en todo momento y aceptada por nosotros, no es iniciativa del alcalde sin contar con nadie como pretende hacer ver Navarra Suma”, apunta. El alcalde peraltés también quiso responder las palabras de Navarra Suma que cuestiona su gestión al frente del consistorio peraltés tras su nombramiento como presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) argumentando que dicho cargo le resta tiempo al trabajo que debería dedicar a Peralta. Juan Castillo contestó que todo este trabajo se había llevado a cabo con anterioridad a su nombramiento. Asimismo, agradeció el trabajo que, en este tema, se ha desempeñado desde la comisión de deportes del consistorio tanto en la actual como en la pasada legislatura.



En la actualidad las obras de los vestuarios del campo de fútbol se encuentran en pleno proceso de ejecución y, si se cumplen los plazos establecidos, deberán estar concluidas el próximo mes de mayo. “Se trata de unas obras muy necesarias, debido a la demanda de vestuarios que tenemos actualmente en las instalaciones deportivas de Peralta. Hay un problema y le estamos buscando la que, desde nuestro punto de vista, sería la mejor solución”, insistió el alcalde.

