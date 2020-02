Desguaces Tafalla teme que las obras del TAV les obliguen a cerrar el negocio

18/02/2020 a las 06:00

Las obras de construcción del TAV a su paso por Tafalla tienen en vilo desde hace varios meses a los responsables y trabajadores de la empresa Desguaces Tafalla, negocio ubicado a las afueras de la ciudad del Cidacos, en la carretera de Estella. El trazado previsto para el corredor, según el plano establecido, discurre por la entrada de la empresa, su aparcamiento y la zona donde se encuentra el generador, que es el que permite el desarrollo de la actividad. Desde la empresa, denuncian la ausencia de respuestas a las alegaciones que, en todo este tiempo, han presentado ante la división de expropiación del Ministerio de Fomento, que es el organismo encargado de llevar a cabo las expropiaciones relacionadas con la obra.



Tal y como explica Virginia López, en verano de 2018 se recibió en Desguaces Tafalla el acta previa a la ocupación en el que se solicita a la empresa que aporte las alegaciones que estime necesarias. “Nos quitan pocos metros pero lo que ocurre es que el sitio por donde pasa el tren es la entrada al negocio, el aparcamiento y nos imposibilita el acceso al lugar donde tenemos instalado todo el cuadro eléctrico central, que funciona con un generador, y con el que se suministra la electricidad a toda nuestra empresa, además de imposibilitar el acceso del camión cisterna para el suministro de gasoil. Vamos que es poco pero es vital para poder seguir llevando a cabo la actividad del desguace”, relata.



En las alegaciones, los responsables del desguace argumentaron que la parcela colindante es de su propiedad por lo que solicitaban que en dicho espacio se les adecuase una entrada, un aparcamiento y se les trasladase el generador.



“No obtuvimos respuesta y, poco después, siguiendo el procedimiento establecido, nos entregaron el acta de ocupación en el que se nos vuelve a pedir que presentemos alegaciones si lo consideramos oportuno y volvemos a presentarlas argumentando lo mismo”, añade.



Mientras tanto, en conversaciones con personas de Tafalla también afectadas por las expropiaciones, se enteran que la gente ha obtenido respuesta y soluciones mientras que, insisten, a Desguaces Tafalla no se les responde. Empieza entonces el periplo de llamadas por parte de Virgina López a Madrid sin que en ninguna le den una respuesta ni solución al problema. “Me atienden amablemente pero no me solucionan nada porque la persona que firma nuestra expropiación, que es con la que tengo que hablar, no me responde. Finalmente, me dicen que envíe una carta con acuse de recibo explicando la situación. Ahí sí me contestaron diciendo que trasladaban a Adif mis inquietudes pero seguimos sin una solución”, lamentan.



Desde la empresa se pusieron también en contacto con el Ayuntamiento de Tafalla y su alcalde trasladó la situación al Gobierno de Navarra, desde donde se pusieron también en contacto con Madrid. “A ellos les contestaron. Les dijeron que, a fecha 31 de enero, habían mantenido reuniones y contactos con nosotros pero no es cierto”, asevera. Mientras tanto, las máquinas siguen trabajando en las inmediaciones de este negocio tafallés -las obras comenzaron en septiembre de 2019- ante la inquietud de propietarios y los dieciocho empleados del negocio.



“En noviembre de 2019 envié otro escrito a quién firmó nuestra expropiación solicitándole que no ejecutasen la parte que pasa por nuestra entrada hasta que haya solución. Ya no sé qué más hacer. Conseguí contactar con el director de obra y él sólo me dijo que no le corresponde darme una solución, sólo hacernos una entrada nueva. Le expliqué entonces que cualquier entrada que se repusiera nos dañaría sustancialmente ya que las dimensiones son muy ajustadas para el volumen de negocio que poseemos en la actualidad. Por eso no podemos hacerlo ya que dichas modificaciones dejarían inutilizado el 40% de nuestro negocio, lo que nos abocaría al cierre ”, cuenta desesperada.



NEGOCIO EN CRECIMIENTO



Tal y como explica López, desde hace unos años y a día de hoy, el volumen de negocio de Desguaces Tafalla se encuentra en crecimiento. La empresa, asegura, no puede asumir la modificación tan importante que les dijo el jefe de obra pues, explica, tendría que renunciar a parte de un terreno necesario para desempeñar la actividad. “Por este motivo alegamos que se nos restituyan los daños en la parcela colindante que es de nuestra propiedad”, insiste. Por otro lado, López explica que, por la prensa, se han enterado que el trazado que tiene que unir el tren de alta velocidad navarro tanto con Aragón como con el País Vasco no está aún realizado. Es por eso que, insiste, solicitan que se deje sin ejecutar, de momento, el tramo que afecta a su actividad en el desguace.



Desde la empresa temen verse abocados al cierre si no obtienen pronto una respuesta y una solución a la situación. A ello se suma la incógnita de si percibirán algún tipo de indemnización. “La ley de expropiación urgente funciona de forma diferente y tememos que si no se nos soluciona el problema con las alegaciones que hemos solicitado nos cierren y encima no percibamos indemnización alguna”, denuncia. Desguaces Tafalla lleva dos décadas desempeñando su actividad en Tafalla. La mitad de coches que reciben proceden de concesionarios y la otra mitad de particulares.



La firma ha trasladado su situación al Defensor del Pueblo. Desde el desguace confían en que más pronto que tarde alguien les proponga una solución viable. Asimismo, agradecen la atención recibida tanto por el Ayuntamiento de Tafalla como por el Gobierno de Navarra. “Lo de las expropiaciones se hace directamente desde Madrid. Aquí ellos nos han escuchado e intentado ayudar dentro de sus posibilidades”, concluye.

