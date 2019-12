Actualizada 09/12/2019 a las 12:09

El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Peralta ha recurrido el acuerdo de pleno del pasado 28 de noviembre por el que se aprobó mantener el régimen de dedicación exclusiva del alcalde, Juan Carlos Castillo (UPEI), “dedicación que se hará extensiva al cargo de presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos”, señala el acuerdo.



Así, el sueldo de Castillo queda fijado en 48.000 euros anuales y se establece que la FNMC firmará un convenio con el Ayuntamiento por el que abonará la parte correspondiente de la dedicación a la misma con sus correspondientes cuotas de la Seguridad social.



Para Navarra Suma, “la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 75, establece de forma clara y explícita que la percepción de la dedicación exclusiva es incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades”.



En este caso, concretan, “el alcalde se ha subido el sueldo a 48.000 euros y ha firmado un convenio con la FNMC para que le abone una parte en concepto de su dedicación como Presidente de la entidad. El hecho de que la Federación abone una parte del salario es una demostración evidente de que trabaja y cobra de dos sitios”, explican.



“Entendemos incompatible cobrar una exclusividad como alcalde y que la Federación abone parte de ese salario por su dedicación a la misma. Creemos que lo legalmente correcto hubiera sido percibir una dedicación parcial por su dedicación al Ayuntamiento y otra dedicación parcial por su dedicación a la Federación, o, en su caso, las dietas o asistencias que dicho órgano decida aprobar”, señalan.



Pero, además, los concejales de Navarra Suma en Peralta apuntan que “no parece lógico ni coherente que el alcalde pidiera exclusividad, tras admitir que durante la última legislatura no trabajó adecuadamente porque no pudo dedicar como alcalde todo el tiempo que necesita Peralta, y que, ahora que la tiene, vaya a dedicar parte de su jornada a las tareas como máximo cargo de la FNMC, en detrimento de tiempo y esfuerzos hacia Peralta”.



A este respecto, denuncian que “el alcalde ha pretendido vender la idea de que tendrá dedicación exclusiva, cuando se va a ausentar los días que esté en Pamplona, y que se baja el sueldo, cuando lo que ha hecho es subírselo considerablemente”.



“Por este acuerdo del último pleno se fija el sueldo en 48.000 euros anuales, frente a los 42.000 que se había aprobado en septiembre, cantidad que suponía ya un 40 por ciento de incremento sobre el salario percibido por el Alcalde la legislatura anterior”, aclaran.



El grupo municipal de Navarra Suma considera que “esta decisión sobre el salario de Castillo la vamos a pagar los peralteses porque vamos a ver los efectos negativos de las horas que pudiera dedicar a otra institución en vez de a su pueblo. Vamos a pagar lo que antes pagábamos por una dedicación exclusiva a un alcalde que va a tener una dedicación efectiva parcial”.



“Sorprende una vez más la incoherencia de UPEI y del alcalde, que han pasado de defender durante años la no dedicación exclusiva del cargo y de criticar a la alcaldesa María José Vidorreta (UPN) por cobrar 30.000 euros, a defender ahora no solo la exclusividad del cargo, sino también una retribución de 48.000 euros”, concluyen.

Te puede interesar

Etiquetas Peralta

Selección DN+