Juan Carlos Castillo (Upei) repite como alcalde en Peralta

Juan Carlos Castillo (Upei) repetirá esta legislatura como alcalde de Peralta gracias al voto decisivo del PSN.



Los concejales de Upei y PSN han prometido el cargo, en castellano, por el imperativo legal, mientras que los ediles de Navarra Suma lo han jurado.



La sesión plenaria ha comenzado a las 11 horas.

En Peralta, la cara del alcalde para esta nueva legislatura se hace conocida. Juan Carlos Castillo, candidato de Unión Peraltesa de Izquierdas (Upei), repite en el cargo gracias al apoyo del PSN que emitió su voto a favor de esta formación.

Aunque las pasadas elecciones del 26 de mayo dejaron a Navarra Suma con el título de lista más votada, los votos dieron como resultado un empate técnico entre esta formación y Upei en cuanto a número de concejales. Ambos partidos lograron seis ediles cada uno, por lo que el voto del PSN, con un solo concejal, resultaba decisivo para decidir la alcaldía de la localidad navarra.

“Si el PSN votaba a nuestro favor salíamos nosotros, pero si se abstenía salía Navarra Suma por ser la lista más votada”, comentaba Castillo, poco después de la celebración de la sesión plenaria en la que prometió el cargo. “Aquí el PSN tiene la costumbre de reunirse con todos los partidos antes de la elección, pero no avanza a quién va a apoyar”, relataba mientras reconocía que este sábado llegaron al Ayuntamiento sin saber cuál iba a ser el resultado. “Hasta que no se ha leído el último voto no hemos estado seguros de si íbamos a gobernar”, comentaba.

El voto del PSN ha sido decisivo para que Castillo haya podido asumir el cargo y repetir como líder del Ayuntamiento de Peralta en esta nueva legislatura. “Nosotros nos hemos votado a nosotros mismos y en Navarra Suma también se han votado a ellos mismos”, explicaba el alcalde mientras hacía un balance de la votación. “Al final, sumando el voto del PSN, nosotros hemos obtenido siete votos mientras que Navarra Suma se ha quedado con seis”, apuntaba la cifra que les ha abierto las puertas del Consistorio.

A las 11 horas comenzaba la sesión plenaria en la que Castillo renovaba su cargo como alcalde de la localidad. “Yo y mi grupo hemos prometido el cargo por imperativo legal y en castellano”, recordaba el alcalde, que reconocía que el PSN había utilizado la misma fórmula. “En Navarra Suma lo han jurado”, añadía.

Upei ha mantenido en esta legislatura el mismo número de ediles que en la pasada legislatura, seis. Sin embargo, la pérdida de votos del PSN en las pasadas elecciones del 26 de mayo ha facilitado que Navarra Suma gane un concejal y se convierta en la lista más votada en Peralta. En esta ocasión Navarra Suma ha conseguido ediles, frente a los cinco que sumó en 2015. El PSN, que entonces sacó dos, ha perdido uno.

