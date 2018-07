Los tafalleses deciden que sea Cruz Roja la que lance el cohete de fiestas

Una de las grandes incógnitas de las fiestas de Tafalla ya se ha desvelado. El lanzamiento del cohete que abrirá una semana festiva el próximo 14 de agosto correrá a cargo de la asamblea local de Cruz Roja. Han sido los propios tafalleses quienes así lo han decidido en una votación popular que se ha prolongado durante una semana. El resultado ha sido muy ajustado y doce votos han sido los que han separado a Cruz Roja, que logró 276 apoyos, de la sección del fútbol femenino de la Peña Sport, candidatura que ha quedado en segundo lugar con 268. El tercero en la votación fue el cantautor Fermín Balentzia, que obtuvo 217.



Fue el concejal de Festejos del consistorio tafallés, Jacinto Goñi, el encargado de anunciar este jueves por la mañana la candidatura ganadora y los porcentajes de participación. En total, este año, de un censo de 9.380 personas -podían votar las personas empadronadas en Tafalla mayores de 16 años-, emitieron su voto 761. Una cifra ésta pobre, según el propio Goñi, quien la comparó con las 1.170 personas que participaron el año pasado, primera vez entonces que el consistorio tafallés dejó en manos de la ciudadanía la elección. “¿Por qué ha votado menos gente? Es algo que habrá que trabajar y analizar de cara al futuro”, reflexionó Goñi. Junto a él estuvieron en la rueda de prensa los también ediles Josemi Ullate y José Ignacio Moros.



En representación de la candidatura ganadora asistió el presidente de la asamblea local de Cruz Roja en Tafalla, Pedro Arzoz, quien no podía ocultar su alegría ante el resultado. “Cuando he recibido la llamada de Jacinto no podía creerlo. El haber sido candidatos fue algo casi increíble así que ya el ganar..”, contaba ante los medios. Arzoz reconoció que nada más conocer la noticia fueron muchas las imágenes de compañeros que se le pasaron por la cabeza. Se mostró consciente de la mayor visibilidad que entre la ciudadanía tienen los voluntarios de la denominada rama preventiva o de socorrismo, aquellos que atienen en los encierros, en la plaza o en cualquier actividad deportiva o de otra índole que se celebra en la calle porque les da más visibilidad.

Sin embargo, alabó en más de una ocasión la labor que desempeñan los voluntarios que colaboran en la rama de acogida o ayuda escolar, entre otras. “El poder lanzar el cohete de Tafalla va a suponer un espaldarazo para toda nuestra gente, todos esos voluntarios que dedican su tiempo a ayudar a los demás. Va a ser positivo para la Cruz Roja, por supuesto, pero también para todo el voluntariado en general. Quiero dar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han votado”, incidió.

Respecto a quién o quiénes se encargarán de prender la mecha, confesó que aunque se barajaron varias posibilidades al saberse candidatos no se ha concretado aún ninguna. “Nos reuniremos lo antes posible y abordaremos el tema”, añadió. Arzoz cifró en 110 las personas que conforman la asamblea local de Cruz Roja en la ciudad del Cidacos y describió las tareas que realizan.



Indicó que en Tafalla en la actualidad hay dos casas de acogida y que entre sus voluntarios hay gente que ayuda a las personas que se acoge de diversas formas, desde enseñar el idioma, a cocinar o en la búsqueda de trabajo. Se refirió también al programa de ayuda escolar a niños con situaciones familiares complicadas; al de apoyo a personas mayores o al de apoyo a los peregrinos que cubren el Camino de Santiago. Además, reveló que la asamblea local trabaja en la puesta en marcha de nuevos proyectos que no pudo concretar más porque se necesitan nuevos voluntarios.



Al acto de este jueves en el consistorio tafallés acudió también Juan Antonio Cabrero, presidente de la Peña Sport. Lo primero que hizo fue felicitar a Pedro Arzoz y dar las gracias a quienes en la votación optaron por la candidatura del fútbol femenino. “Llegar hasta aquí ya ha sido muy importante y supone un reconocimiento al fútbol femenino”, concluyó.

EN CIFRAS

110 voluntarios conforman la asamblea local de Cruz Roja en Tafalla. Se reparten en las diferentes áreas de trabajo.

