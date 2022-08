Los 9 elegidos de Zubiri

Zubiri tenía niños corriendo y gateando por el lugar. Unos padres traían los coches de bebé y otros andaban detrás de los pequeños que se tambaleaban al llegar a la plaza. Este viernes por la tarde, para empezar con las fiestas del pueblo, se hizo la entrega de pañuelos a los recién nacidos. Dada la pausa de las fiestas, se entregaron pañuelos a 15 niños y niñas nacidos entre el 2019 y este año. La plaza Mayor detenía niños corriendo y gateando por el lugar. Unos padres traían los coches de bebé y otros andaban detrás de los pequeños que se tambaleaban al llegar a la plaza. Este viernes por la tarde, para empezar con las fiestas del pueblo, se hizo la entrega de pañuelos a los recién nacidos. Dada la pausa de las fiestas, se entregaron pañuelos a 15 niños y niñas nacidos entre el 2019 y este año.

En medio de la plaza estaba instalada una mesa para la chocolatada popular donde también vendían bizcochos para acompañar al chocolate. La txaranga Itxabalea con sus camisetas azules y pantalones blancos tocaban a la derecha del escenario. Algunos de los pequeños se colocaron en medio de los músicos y bailaban al compás.

A diez minutos de las 8 de la tarde, desde el escenario, empezaron a llamar a los niños al escenario, nombre por nombre. Uno a uno, los padres y madres subieron en brazos a sus hijos e hijas para recibir el pañuelo rojo. Abajo del escenario, un grupo de niños abrieron una pancarta que habían hecho ellos mismos con marcadores de colores que decía: Felices fiestas Zubiri.

Irati Aizpurua

Tras la entrega de pañuelos, unos empezaron a subir la cuesta hacia el Puente de la Rabia. Este año, desde el Concejo de Zubiri, se decidió hacer un sorteo para escoger a las personas encargadas del chupinazo. A partir de este sorteo querían representar a 9 generaciones del pueblo.

Para subir la cuesta hacia la cima del puente, ‘Charo’ Orradre Lizarraga venía acompañada por dos mujeres que empujaban su silla de ruedas. Entre pequeños gritos y risas, las mujeres apartaban a todos los que subían el puente para que Orradre llegue a lanzar uno de los cohetes. “Es todo un honor. Fue una sorpresa cuando me dijeron, como ha sido por sorteo. Otros años no ha sido así, no me lo esperaba para nada”, declaró. A pesar de que algunos saltaban ante el sonido de la explosión, a Orradre no le importa: “A mí no me asusta, me gustan estas cosas”, rió la mujer.

Después de lanzar su cohete, todos felicitaban a Juan Maria Errea Lecumberri. Como Orradre, Errea también estaba sorprendido por haber sido elegido. “No esperaba esta sorpresa. Hay mucha gente con la que comparto esto, pero me ha tocado a mí, así que me siento muy contento”, mencionó con una sonrisa en la cara.

“¿Te hubiera gustado tirarlo tú? El próximo año tal vez te toque”, le dijo Alberto Padilla a una de sus hijas con una sonrisa. Este año le había tocado a la otra, Eider Padilla Errea de 4 años. La pequeña se notaba visiblemente nerviosa por los cohetes: con las manos en las orejas y los ojos llorosos. “Ha sido muy bonito. La niña no quería lanzar el cohete porque le da miedo el ruido, como es muy pequeña...”, comentó el padre. Padilla intentaba calmar a la niña después del sonido de cada cohete. Siendo la más pequeña del grupo, le tocaba lanzar uno de los últimos. Sin embargo, sus padres estaban felices por la oportunidad.

Después del lanzamiento de los cohetes, la gente bajó del puente y fue a seguir a la txaranga que se instaló frente al Bar Valentín. Del bar salieron Álvaro Fonseca, presidente del Concejo de Zubiri y Maialen Villanueva, una de los 5 miembros también del concejo. Fonseca traía vasos de plástico y Villanueva una jarra de cerveza que colocaron en medio del círculo que formó la txaranga. “Todos estábamos esperando. Nos gusta mucho salir, nos gusta mucho la fiesta, nos gusta juntarnos con la gente. Algunas cuadrillas de jóvenes empiezan a celebrar desde el mediodía. Se nota que hay ganas”, contó Villanueva.