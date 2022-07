Isaba y el chupinazo de la salud

cohete con el que comenzaron las fiestas se lanzó un guiño a la importancia de la salud. Los trabajadores del centro médico de Isaba (que atiende a todo el valle de Roncal y a Castillonuevo) recibieron el encargo municipal de prender la mecha honrando así su trabajo diario y la gran labor desarrollada durante la pandemia de covid. El de este viernes no fue un chupinazo cualquiera en Isaba . Estaba cargado de simbolismo. De agradecimiento. Con ese. Los trabajadores del centro médico de Isaba (que atiende a todo el valle de Roncal y a Castillonuevo) recibieron el encargo municipal de prender la mecha honrando así su trabajo diario y la gran labor desarrollada durante la pandemia de covid.

“Han sido unos años duros y queremos reconocer su papel, además de agradecer que muchos de ellos decidan trabajar aquí, con nosotros, cuando podían hacerlo más cerca de sus familias”, valoró el alcalde en funciones, Carlos Anaut Abadía.

Irati Aizpurua

Los encargados de lanzar el chupinazo fueron Marcos Lama Gay, médico titular de Isaba, de 50 años; y Lourdes Ezquer Garcés, enfermera de urgencias del SUR, de 62. Esta última, natural del pueblo, se mostraba “ilusionada y agradecida” con el gesto del Ayuntamiento. “Hemos vivido unos años duros con la pandemia, sobre todo al principio, con mucha incertidumbre. Pero aquí la gente ha sido siempre muy respetuosa, no se abusa de los servicios”, apuntaba.

Ahora mismo, de los dos médicos que debería haber en ese turno solo tenemos uno, el segundo se ha jubilado. Y en las urgencias estamos solo con dos médicos, y el tercero que falta se incorporará en septiembre”, repasó. Incidió en que la zona cuenta con “mucha población envejecida” y que “en verano se multiplica, se reabren muchas casas”, y ahondó en las dificultades para cubrir bajas o vacantes. “Faltan profesionales. Aquí nos quitaron un médico del turno de mañanas y se nota, claro.. Y en las urgencias estamos solo con dos médicos, y el tercero que falta se incorporará en septiembre”, repasó.

El médico Marcos Lama, que llegó in extremis de un requerimiento de urgencia para prender el cohete, refirió que era “un honor” dar inicio a las fiestas. “Estuve aquí un tiempo y me encantó la medicina rural, así que he vuelto en cuanto he podido (logró plaza fija en la última OPE). La de aquí es gente con valores a la que da gusto atender y a la que merece la pena cuidar”, indicó.

COMIDA POR BARRIOS

El programa festivo mantiene en Isaba “los 5 días habituales, dedicando la jornada del 25 al patrón Santiago”. Así lo afirmó Aitor Pérez Bueno, concejal de Cultura, remarcando que el presupuesto rondará los 25.000 euros. El lunes será el día grande de las fiestas, incluyendo misa y el baile de la bandera y del Tttun-ttun. Acabarán el día 26, en el que volverá a visitarse la ermita de Arrako y habrá degustación de migas tras la misa.

Como principal novedad, se ha promovido para hoy sábado una comida de barrios con disfraces. “La iniciativa ha tenido un éxito terrible, con unas 50 personas de media y de todas las edades apuntadas en cada uno de los 6 barrios (Burgiberria, Barrikata, Bormapea, Mendigatxa, Izarjentea y Garagardoia). El Ayuntamiento pone mesas y sillas, y en cada barrio se autogestionan para cocinar calderetes o paellas”, apuntaba el edil, remarcando que habrá animación con la Txaranga Berriak. “El verano pasado, aún sin fiestas oficiales por la pandemia, promovieron una los jóvenes, y gustó”, añadía. En esta misma jornada se recuperará el herri kirolak “tras varios años de ausencia” y con participación del aizkolari pirenaico Iker Vicente.

Otra de las novedades que se incorporan al programa oficial de fiestas, de la mano de los colectivos Kebenko y Kurruskla, es el Izaba Kantuz. Una agrupación popular de vecinos de Isaba y del valle cantará canciones en euskera por las calles.

Adelantó además el concejal que habrá un cambio sobre el programa, dado que se ha decidido suspender los fuegos artificiales de hoy. “Es para curarnos en salud por todo el tema de incendios que se están dando”, aseguró.