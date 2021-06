Familias de Aoiz ven “injusto” el nuevo transporte escolar a Pamplona

Actualizada 09/06/2021 a las 06:00

Una veintena de familias de Aoiz y su entorno consideran “injusto” el nuevo transporte escolar a Pamplona que, desde el próximo curso, implantará el departamento de Educación. Este se fija ante la obligatoriedad de tener que transportar a quienes estudien FP básicas (menores de 16 años que no han terminado la ESO), pues la nueva ley estatal educativa (LOMLOE) la recoge como etapa obligatoria, y se ofertará también a los alumnos de Bachillerato que acudan desde Aoiz y Urroz-Villa a los centros públicos adscritos, como son los institutos de Irubide y Eunate, en el barrio pamplonés de la Txantrea. “Pero nos deja sin opción al resto de familias, tanto de las que tienen hijos estudiando grados medios de FP, Bachillerato artístico (que no se oferta en los dos citados centros), o que simplemente acuden a otros institutos de la capital”, indican.

Así lo han reflejado en una queja presentada formalmente ante el Defensor del Pueblo días atrás. “Nos parece discriminatorio y una medida arbitraria. Si matriculamos a nuestros hijos donde ellos quieren, no podemos elegir. Nos coaccionan para que elijan el Bachiller convencional”. censuran.

“Solicitamos que se ayude a todas las familias del ámbito rural en igualdad de condiciones, ya que lo que en principio parecía un avance, es una medida injusta que se financia con dinero público. Y además, no se entiende que el Gobierno diga fomentar la FP cuando a la primera oportunidad favorece que el alumnado siga en cierto tipo de Bachiller”, indican.

RECEPCIÓN PARLAMENTARIA

Hasta ahora, terminados los estudios obligatorios en el instituto de Aoiz, el alumnado mayor de 16 años (y también el de las FP básicas) se desplazaba a Pamplona en un servicio de autobús organizado por las propias familias. “Ahora, al crear Educación esta nueva línea, será muy difícil sacar el bus particular para los alumnos que no ‘encajan’ en el otro. Con menos alumnado, será más caro. Y la única contestación que nos da el departamento es que solicitemos las ayudas ordinarias (becas) que existen”, explica Mertxe Enériz Ortiz, portavoz de estas familias.

“Si vives en Pamplona, esta problemática no existe. Siempre se penaliza a lo rural. No podemos acceder a los centros en las mismas condiciones. Por eso pedimos cambiar esta normativa de transporte, pero también la de los centros adscritos (plaza asegurada) que fija Educación. Y es que, si alguien de aquí quiere hacer Bachillerato artístico en modelo D (euskera), no lo encuentra en Eunate, a donde nos adscriben, sino en el instituto Alaitz de Barañáin”.

Ayer se reunieron con los grupos parlamentarios de EH Bildu (Bakartxo Ruiz) y Navarra Suma (Pedro González), que les invitaron a protagonizar una comisión para exponer el problema. “Nos han mostrado su apoyo y han remarcado que ya pidieron que se cambiara la normativa del transporte para que entrara todo el alumnado en pleno derecho. Y creen que la propuesta de plazas vacantes (poder aprovechar los sitios de los autobuses no ocupados) es arbitraria y puede crear agravios comparativos”, dice Enériz.