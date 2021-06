El embalse de Nagore se abrirá para el baño el 15 de junio

Actualizada 05/06/2021 a las 06:00

Ya hay fecha. A partir del 15 de junio se permitirá el baño en el embalse de cola de Itoiz en Nagore. El Gobierno de Navarra, de la mano del Ayuntamiento de Arce, el Concejo de Nagore y la Confederación Hidrográfica del Ebro, pondrá en marcha este verano el uso lúdico de esta lámina de agua de 45 hm3 con un carácter provisional y una inversión de unos 200.000 euros. Habrá control de accesos (de momento, gratuitos) y se permitirá navegar con embarcaciones sin motor cuando se instale un área de desinfección.

Estos días se ultiman las labores preparatorias. “Vamos hacia un plan más ambicioso, pero hay que adaptarse a la realidad. A medio plazo habrá que adaptar ordenanzas, aprobar el uso de este espacio adscrito al Gobierno, establecer las tasas... Y eso lleva su tiempo. Pero entretanto no nos vamos a quedar esperando”, asegura Rubén Goñi, director general de Proyectos Estratégicos del Gobierno.

Se ha articulado ya un equipo de 4 personas de la zona, seleccionadas por el Gobierno a través de una empresa, que “trabajarán del 15 de junio al 15 de septiembre en las playas de Nagore y de Arce del embalse, y realizarán un control, darán información, etc.”.

“Este año va a ser un poco transitorio. Luego ya habrá una licitación para más tiempo. Arrancamos aún sin poder cobrar, el acceso será gratuito, pero habrá un control de personal, lo que irá mostrando a la gente cómo se va a funcionar a futuro”, afirma Goñi. Está por ver, asimismo, si se permitirá reservar plaza con antelación para aparcar. “En Nagore estará la cosa más controlada, pero en Arce no tenemos sistema de barrera, algo que se pondrá cuando llegue el cobro”, dice.

BAÑO NO VIGILADO

Recalca el director general de Proyectos Estratégicos que no entra en las funciones del personal asistir a los bañistas. “El baño no va a ser vigilado, será bajo responsabilidad propia. Para conseguir la autorización de Salud Pública hay que pasar unas analíticas varios años, pero bañar, se puede bañar, porque la ley dice que se puede salvo que esté expresamente prohibido, y no va a ser el caso. El día 15 se taparán los carteles que en su día puso la CHE”, afirma Goñi.

Y añade que “se está trabajando para poder contar con una planta de desinfección de embarcaciones junto a Nagore para que el embalse sea navegable (piraguas, canoas, pedalos...)”. “Es un requisito desinfectar al salir del agua, principalmente por la plaga del mejillón cebra”.

En el marco de la puesta en servicio de esta zona de ocio, se prevén ir incorporando servicios. “Vamos a establecer unos baños, que no existen a día de hoy, a través de casetas portátiles. Y veremos cómo solventar el hecho de que apenas hay fuentes en todo el entorno del embalse, solo en Nagore”, dice.

Respecto de los residuos que generen los visitantes, “se va a trabajar, como en otros entornos de la Red Explora, con el ‘residuo cero’; es decir, lo que generas tienes que llevártelo, algo que ayuda a la gestión y el entorno”.

Para la apertura, se abordarán también “la señalización (dentro y fuera) y la protección del concejo (parking, convivencia...)”, y asimismo “se está trabajando en una imagen, un proyecto de comunicación”.

REFORMA DEL PALACIO

Indica Goñi que se está impulsando “un proyecto muy participativo, sin atropellos y pensando las cosas bien”. “Tenemos sobre la mesa también el proyecto de reforma del Palacio de Arce (ubicado junto al embalse), aprobado en los fondos europeos React, en el que ya este año se harán actuaciones (170.000 euros principalmente para electrificación) y se licitará la obra por 2,3 millones de euros para acometer entre 2022-23 y reconvertirlo como centro de visitantes y de actividades”.

“Se trata de pensar en global, en conjunto. No solo están las playas, también el recorrido circular de 6 km, etc. Y luego hay muchas gestiones: redactar proyectos técnicos para llevar servicios a las playas, ir recibiendo aspectos de mantenimiento aún pendientes de la CHE...”, indica.

Ya se han realizado “un par de cortes” en las zonas verdes de las playas y “falta intervenir en el entorno del Palacio”. También se realizarán desbroces en torno a la cercana ermita de Santa María de Arce. Además, se prevé “cerrar mejor el trazado de la Calzada romana del Pirineo por la zona, que está un poco dejado tras la obra”, y con Obras Públicas “se han trabajado los dos pasos debajo del puente, de salida y entrada al Palacio”.

