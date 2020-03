El esquí escolar vuelve a Abodi

10/03/2020 a las 06:00

Gorros, guantes, botas, anoraks, pantalones especiales, gafas de sol, bastones, esquís... y nieve. Todo listo. Todos a aprender. Los participantes en la Campaña escolar de esquí de fondo (‘Semana blanca’) asignados a la zona de Salazar han podido volver a disfrutar de las pistas de esquí de la zona. Las nevadas caídas en la últimas jornadas han permitido pisar las pistas de Abodi y ofrecer un uso lúdico de las mismas desde el pasado fin de semana. Ha sido prácticamente su estreno desde que en enero se inaugurase en este punto el renovado centro de montaña ‘Irati-Abodi’.

“La verdad es que está siendo un invierno un tanto atípico”, reflexionaba ayer Amaia Ayarra Adot, responsable del citado centro ubicado a 1.376 m de altitud en el puerto de Larrau. “Nevó mucho al principio, pero luego se fue toda la nieve y no ha caído nada hasta hace días. Así, por fin pudimos pisar y estrenar las pistas este sábado. Vino mucha gente, se ve que había ganas”, indicó.

Para el domingo se prepararon los 3 circuitos principales para técnica clásica y skating: Zamukadoia (9 km), Cruz de Osaba (8 km) y Cerrillar (4,5 km). “La novedad para este año, la pista de Koixta, la estrenaremos cuando nieve más”. También tuvo “buena acogida” la nueva zona de trineos para txikis.

No obstante, los espesores registrados no han sido considerables, por lo que si bien todas las pistas están cubiertas de nieve, desde el fin de semana no se han vuelto a pisar y el acceso es turístico. “Es posible disfrutar de los circuitos de esquí nórdico y del paseo con raquetas, pero de forma lúdica, no deportiva. Y también puedan acceder los chavales de la campaña escolar”, apuntaba por su parte Mauri Sancet Eseberri, coordinador de la ‘Semana blanca’ en Salazar junto con Jorge Celay.

En enero, los escolares asignados por sorteo a Salazar pudieron desarrollar en Abodi alguna jornada de esquí. Pero después, y hasta la semana pasada, han tenido que desplazarse a la zona de La Contienda del puerto de Belagua (valle de Roncal), donde también aprendían a esquiar los escolares navarros asignados a este valle. “Ahora volvemos un poco a la normalidad, aunque la nieve que hay es algo justa. A ver si se anima la cosa y cae un poco más”, añadía Sancet.



TRASLADOS ENTRE VALLES

De los cinco días de esquí por grupo de la ‘Semana blanca’, los escolares del valle de Salazar se trasladaban hasta La Contienda en autobús (más de una hora de viaje) de martes a jueves. Por su parte, lunes y viernes desarrollaban en Abodi otro tipo de actividades sin nieve, como ginkanas. Una situación que ya se había dado algún otro año. “Nos vamos adaptando, es lo que toca. Sin embargo, el pasado año solamente tuvimos que desplazarnos dos días en toda la campaña”, expresó Mauri Sancet.

Pero la escasez de nieve no se vive solo en las pistas de esquí de Salazar. También en las del centro de esquí nórdico Larra-Belagua roncalés. “Nos hemos pegado casi toda la campaña en La Contienda (a 1.730 m de altitud), la principal reserva de nieve de la zona”, apuntó Amaia Mozo Munduate, coordinadora de la ‘Semana blanca’ en el valle de Roncal junto con Iker Garde. “En la zona de El Ferial (1.620 m de altitud) solo pudimos estar algo en diciembre y enero, y de nuevo esta semana. Las nevadas de los últimos días han sido una salvación, pues veíamos cómo las reservas iban a menos con tanto sol y temperaturas elevadas para la época”.

Recuerda que “el año pasado hubo más nieve”, lo que les permitió esquiar casi siempre en El Ferial, pero que “cada año la cosa es distinta”. “Hay mucho cambio según las circunstancias. Un año, la situación fue al contrario. Había aquí tanta nieve y riesgo de aludes, que nuestros escolares fueron los que tuvieron que desplazarse a Abodi para poder esquiar”.