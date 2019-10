Actualizada 09/10/2019 a las 15:39

La Comisión de Cultura y Deporte del Parlamento de Navarra ha visitado este miércoles el yacimiento de Santa Criz, un conjunto de restos monumentales procedentes del foro y la necrópolis de la ciudad romana que, descubierta hace justo un siglo en el término municipal de Eslava (Valle de Aibar), floreció entre los siglos I y V sobre la base de un antiguo poblado vascón.



La delegación del Parlamento ha sido recibida en Santa Criz por Ignacio Barber, alcalde de Sesma, Félix Bariain, concejal, Gabriela Orduna, agente de desarrollo de Cederna Garalur en la comarca de Sangüesa, Javier Andreu, historiador y profesor de la Universidad de Navarra, Charo Matos, arqueóloga, Nerea López, especialista en arqueología encargada de las visitas guiadas, y Txus García Azólaz, técnico arqueólogo del Gobierno de Navarra.



El objeto de la visita, según ha precisado Javier García, de Navarra Suma, a modo de preámbulo, ha sido "conocer el complejo arqueológico y tomar nota de las necesidades ligadas al desarrollo de un plan de actuación a cuatro-ocho años, centrado en la investigación, ordenación y puesta en valor de Santa Criz, incluida la adecuación y urbanización del espacio" y la instalación de un centro de recepción de visitantes.



A continuación, los parlamentarios han realizado un recorrido guiado por el yacimiento de Santa Criz, a fin de conocer el alcance de las obras de excavación (se iniciaron en 1994) y adecuación de los restos arqueológicos de esta ciudad romana, formalmente abierta al público desde su inauguración oficial en septiembre de 2017, ha explicado la Cámara foral en un comunicado.



En su recorrido a través del sendero interpretativo diseñado entre los restos consolidados del foro, donde destacan tres columnas puestas en pie, la Comisión de Cultura ha tenido constancia de la monumentalidad de las ruinas y de la abundancia de vestigios epigráficos.



Así, tras tomar nota de los diversos signos que denotan la riqueza de la antigua villa romana (restos de tres esculturas, once capiteles de estilo corintio, fustes de columnas, pilas, sillares con diferentes molduras y estucos), los parlamentarios se han dirigido a la segunda zona escavada, la necrópolis o cementerio de la ciudad, donde se han descubierto restos de incineraciones y mausoleos, además de urnas funerarias, monedas, agujas de pelo y algún ajuar.



A decir de Javier Andreu, se trata, tras la de Iturissa (Espinal), de la segunda necrópolis de esta índole hallada en Navarra, siendo, además, la única que se puede ver in situ. La consolidación de este conjunto monumental pasa, según el proyecto recién entregado al Departamento de Cultura, por "convertir la exposición en permanente, retomar la investigación y las excavaciones y profesionalizar la parte de la explotación turística relativa a la recepción de visitantes, lo cual exige crear una infraestructura de acceso".



Concluida la visita al yacimiento, la Comisión de Cultura se ha trasladado al espacio museográfico situado en el viejo trujal de Eslava, donde Javier Andreu ha explicado las características y el origen de las más de 120 piezas que allí se exhiben.



Alrededor de esta muestra, abierta desde el 1 de julio, se van a atender visitas guiadas al menos hasta los puentes de diciembre. Los fines de semana, con carácter general, y cualquier día para grupos superiores a diez personas, previa cita.



"En estos tres meses el museo ha tenido 950 visitantes, más que el yacimiento, donde se han contabilizado 366 entradas, que sin embargo se elevan a más de 5.000 desde su apertura hace dos años. Son cifras que sitúan a Santa Criz a la altura de yacimientos museográficos como los de Andelos (Mendigorria) o Arellano", ha manifestado Andreu.



Según ha explicado Gabriela Orduna, la exposición temporal forma parte del programa de acciones pedagógicas, científicas y visitas guiadas que, gestionado por la Universidad de Navarra a partir de un convenio con el Consistorio de Eslava, se ha desarrollado en el marco de dos

Planes de Desarrollo Rural (PDR) del Gobierno de Navarra, gestionados por Cederna Garalur.



A futuro -prosigue Orduna-, el objetivo es "seguir avanzando a fin de convertir este patrimonio en un activo para el desarrollo socioeconómico de la zona". "Necesitamos una garantía de continuidad en la dotación presupuestaria para poder optimizar Santa Criz y eso requiere continuar adecuando este espacio, que también tiene que ver con el desarrollo rural", ha planteado.



En ese contexto, la técnica de Cederna Garalur ha subrayado que se trata de un proyecto que "tiene que ver con el turismo y la investigación, pero también con el sostenimiento de la cultura local de estos pueblos, de ahí que sigamos reclamando la constitución de una comisión de seguimiento interdepartamental".



"Todos los ayuntamientos de la comarca consideran estratégico este proyecto. El éxito de Santa Criz está en buena medida ligado al sostenimiento del modo de vida de estos pueblos. Solicitamos vuestro apoyo y quizás para eso lo mejor sea un convenio. Insisto en que no hablamos sólo de turismo, sino de evitar la despoblación, de alentar la pervivencia del medio rural", ha remarcado.



En su turno de intervención, los portavoces de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai y EH Bildu han agradecido las explicaciones y han hecho acopio de información para, en su caso, la adopción de futuras iniciativas.

Selección DN+