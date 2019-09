Cien años de recuerdo en Ochagavía

01/09/2019 a las 06:00

Un estruendo de campanas procedente de la Iglesia de San Juan Evangelista anunciaba, puntual, a las 9.30 de la mañana, el ingreso a una época pasada. Este sábado la localidad pirenaica de Ochagavía revivió el 31 de agosto de 1919. En la pared de la escuela municipal, se anuncia una vacante de maestra de niñas que adelanta algunas condiciones para las candidatas: No casarse, no andar en compañía de hombres, no fumar cigarrillos y no abandonar el pueblo sin permiso del Consejo de Delega

Selección DN+