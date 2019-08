Actualizada 03/08/2019 a las 11:26

UAGN participará el próximo 22 de agosto en una movilización en Aínsa (Huesca) para exigir la retirada de los osos introducidos en el Pirineo. El sindicato agrario ha anunciado que fletará un autobús desde Navarra para las personas interesadas en "reivindicar una situación que ya es intolerable para los ganaderos".



A este respecto, ha destacado que en la Comunidad foral, en las localidades de Uztarroz e Isaba, "los ganaderos han denunciado 22 animales muertos por ataque de oso y el Gobierno de Navarra reconoce 17".



La manifestación ha sido organizada por la Plataforma Transpirenaica, de la que UAGN forma parte, que coordina acciones en Navarra, Aragón, Cataluña y Francia. Una plataforma que busca "trabajar conjuntamente y poner en valor el papel de la ganadería extensiva en el Pirineo", ha explicado en una nota Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN.



La Plataforma Transpirenaica ha exigido medidas para "garantizar la pervivencia de la ganadería" y ha señalado que la introducción de osos supone "un inconveniente más para un sector en peligro de extinción". Por este motivo, ha avanzado que articulará "las medidas jurídicas correspondientes, tanto nacionales como internacionales, para retirar los osos y no alteren el trabajo de los ganaderos".



UAGN ha considerado "intolerable que los ganaderos tengan que convivir con una osa eslovena que se ha introducido en un hábitat que no es el suyo y se desconoce el comportamiento que pueda tener". "No vamos a admitir que a día de hoy los ganaderos y el ganado estén en peligro frente a especies salvajes que se han introducido en el territorio sin tenernos en cuenta", ha subrayado.



"En el caso del valle de Salazar ningún responsable nos ha dado indicaciones sobre cómo debemos proceder en caso de ataques o de encontrarnos con la osa. La Administración tiene que tener en cuenta a los agentes del territorio en la toma de decisiones sobre el medio rural, de forma que las medidas medioambientales que se tomen tengan como prioridad garantizar el enfoque del medio rural y la pervivencia de la actividad económica que en ellos se realiza", ha manifestado Gonzalo Palacios, que ha considerado "un error, una humillación y una falta de respeto que no se cuente con el sector a la hora de tomar decisiones como introducir fauna salvaje en el territorio".



"La ganadería extensiva es importante en la gestión de los montes, crea puestos de trabajo, mantiene la biodiversidad, previene incendios y mantiene la población del medio rural y merece todos los apoyos y estrategias concretas, y la presencia del oso agrava esta situación aún más", ha destacado Palacios, que ha advertido, además, ante "el riesgo de contagio de enfermedades de nuestro ganado".



"O somos capaces de movilizarnos o nuestros pueblos van a desaparecer. No al oso y sí a la unión de todos nosotros y a poder ir judicialmente hasta el final cuando hay un elemento de distorsión como puede ser el oso el lobo o cualquier política medioambiental", ha concluido.

