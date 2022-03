Seis establecimientos donde aprovechar los descuentos de Pamplona Stock

Hoy arranca Pamplona Stock, la feria de oportunidades gracias a la cual podemos aprovechar los grandes descuentos que ofrecen los establecimientos que participan. Hasta este sábado 5 de marzo no podemos perder la oportunidad de acudir a estos comercios y beneficiarnos de sus precios.

Neroli, las tiendas de moda Tribeca y Ana y Yo Tallas Grandes, la óptica másXver, Joyería Irisarri y Alimentación Virginia. Ante la llegada de esta iniciativa hemos hablado con seis establecimientos que participan en Pamplona Stock y que nos cuentan su día a día y las ventajas que nos ofrecen durante estos tres días: el centro de naturoestética, las tiendas de moda, la óptica

Neroli, un centro de estética que aúna cuidado personal y salud

Neroli se encuentra en la calle Doctor Alexander Fleming del barrio pamplonés de San Jorge. Desde este espacio, su gerente Inma Arrondo trabaja el mundo de la estética desde un pensamiento natural y respetuoso con la naturaleza. El centro de naturoestética

“En Neroli tratamos cada piel de forma personalizada asociando salud y belleza. Tratamos cada caso haciendo un estudio de la persona valorando la situación, la problemática y el momento. Usamos fórmulas de fitoterapia, con las altas concentraciones de activos de nuestra cosmética”, explica esta experta.

Todos estos tratamientos personalizados se realizan siempre con el apoyo de productos de gran calidad y “alta concentración de activos”, que permiten aunar el cuidado personal y el cuidado de la salud. Entre la diferente oferta de este centro, destaca también el servicio de depilación definitiva (electrología) basado en el sistema blend.

“Para estos días de Pamplona Stock hemos preparado ofertas en productos cosméticos como limpiadores, cremas, serums, pack de cuidados diario, cosmética de maquillaje, con descuentos del 30, 40 y hasta 50%”, apunta Inma Arrondo.

Si quieres conocer más sobre este centro puedes consultar su página web www.neroliestetica.es , descubrirlo a través de sus redes en Facebook @estetica.neroli e Instagran @neroli.naturoestetica y contactar por teléfono en los números 948 121 939 y 657 897 673.

Tribeca, moda femenina con personalidad y siempre cómoda

Hace ya una década que Miren Ruiz aterrizó con su tienda Tribeca, ubicada en c/ Ermitagaña 1, en una de las calles más vivas de este barrio. Aquí encontró un local ideal para ofrecer toda su experiencia a sus clientas, así como su pasión por su trabajo. "Me hacía mucha ilusión tener mi propia tienda y tenía claro que quería una en un barrio. Cuando vi este local fue un flechazo. Recuerdo que me senté en un banco y pude observar un barrio lleno de mujeres, de vida, con ambiente de pueblo, donde todo el mundo se conoce y se saluda amigablemente, me encantó".

Tribeca está llena “de cosas bonitas y muuuy cómodas, no sé traer algo a la tienda si no me enamoro de ello y además soy una apasionada de la comodidad así que si traigo un bolso, por ejemplo, busco que no pesen, muy ligeros”. También es muy cuidadosa en la colección de calzado: “buena horma, buenos materiales y nuestro asesoramiento… Tenemos todo eso, es algo que nos distingue”.

En definitiva, un lugar para encontrar esa moda que apetece ponerte todos los días “porque vas agustísimo y te ves súper mona. Y lo más bonito es que a Tribeca vienen y disfrutan poniéndose guapas y cómodas las hijas, las madres y las abuelas”, explica. Además, durante la feria de stock Tribeca va a ofrecer artículos de estas rebajas y de otras temporadas “a precios de risa ¡Tiramos la casa por ventana!”, finaliza Miren Ruiz.

Puedes descubrir más sobre la moda de Tribeca a través de sus redes sociales en Instagram Facebook : @tribecapamplona y puedes contactar con ella en el teléfono 948 254 003.

Óptica másXver, atención cercana y honesta

Así explican María y Virginia, responsables de Óptica másXver, la filosofía de su día a día en su establecimiento de la calle Serafín Olave, 15, en el barrio de Iturrama. "Creemos que nos diferenciamos por la atención cercana y honesta, nos encanta nuestro trabajo y nos preocupamos por las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y clientes".

Un establecimiento que con motivo de Pamplona Stock ofrece descuentos especiales: gafas de sol desde 29 euros y, por compras durante la feria, regalo de un cupón con un 40% de descuento para graduar nuestras lentes durante el mes de marzo.

másXver es mucho más que una óptica porque ofrece servicios como revisiones optométricas completas, control de tensión ocular, control de miopía en niños o adaptación de lentes de contacto, siempre con un asesoramiento personalizado. Cuentan con monturas actuales de gran calidad a precios competitivos, gafas de Sol para los más clásicos y para los amantes de las nuevas tendencias, y accesorios para gafas y lentillas perfectos para regalar. Próximamente dispondrán de un nuevo servicio de Audiología.

Asimismo, pertenecen a Grupo Natural Optics, lo que según sus responsables “nos proporciona la oportunidad de mejorar nuestros servicios. De esta manera tenemos acceso a un gran número de marcas de monturas y laboratorios de lentes y lentillas para poder ofrecer una atención aún más completa”.

Podemos contactar con másXver, además de en su establecimiento, por teléfono en el número 948 274871, por WhatsApp en el 696164834 y por mail en optica@masXver.com.

Joyería Irisarri, la pareja de gemólogos con "unos clientes maravillosos"

Joyería Irisarri nació el 5 de diciembre de 1995 en Mendillorri y desde el 10 de diciembre de 2015 abre las puertas de todo un mundo de relojes y joyas en la calle Navarro Villoslada, 7, en el centro de Pamplona.

El alma de este establecimiento está compartida entre Iñaki, joyero-gemólogo, y Nagore, gemóloga, recuperadora de perlas naturales y diseñadora de collares y pulseras con piedras preciosas y semipreciosas.

La feria Pamplona Stock supone una gran oportunidad para descubrir, o redescubrir, todo lo que ofrece esta pareja de apasionados por su trabajo. Tienen descuentos en relojes de hasta el 30%, en oro de hasta el 20%, en plata de hasta el 30% y en collares y pulseras de hasta el 20%.

Pero Joyería Irisarri trabaja durante todo el año con “unos clientes maravillosos”, en palabras de Nagore. Disponen de un amplio surtido de relojes, joyas en oro con distintos tipos de diamantes (amarillos, azules…) y piedras preciosas, cadenas, anillos, colgantes y pendientes, tanto en oro de 18 kilates como en plata. Además, cuentan con unas piezas exclusivas como son sus collares y pulseras con piedras preciosas y semipreciosas, diseñadas por la propia Nagore.

Además de acudir a su establecimiento, podemos contactar con Joyería Irisarri en el teléfono 948 162 118.

Ana y Yo Tallas Grandes: “Todas somos bellas”

Ana y Yo Tallas Grandes trabaja en el establecimiento de la calle Gorriti, 33 (junto al Mercado del Ensanche) con la atención personal, el cuidado y el acompañamiento a mujeres de todas las edades y estilos como sus señas de identidad.

Se trata de una tienda especializada en tallas grandes, que en algunas prendas llegan hasta la talla 66. Como explica su responsable, Ana Sánchez, “todas somos bellas, y yo como ‘curvy’, les entiendo mejor que nadie”. Añade que ofrece “comodidad y disfrute al probarse la ropa. Aquí nadie escuchará ‘Para ti no hay talla’, a no ser que estén muy delgadas y les mande a engordar. Entonces se ríen mucho”.

Para los tres días de Pamplona Stock, Ana y Yo dispone de descuentos de hasta el 60% en una gran variedad de prendas. Una variedad que está presente durante todo el año, ya que cuenta con blusas, blusones, camisetas, jerseys, chaquetas, parkas y abrigos, faldas, pantalones (de confort, sport, vestir y fiesta), vestidos y prendas de ceremonia.

Ana Sánchez, con una experiencia de 35 años acompañando a sus clientas, destaca que “el 99% de las prendas que compro están diseñadas y fabricadas en España, con tejidos nacionales, contribuyendo así a crear puestos de empleo”.

Ana y Yo está abierta de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20 horas de lunes a viernes, y de 10 a 13.30 los sábados. Su teléfono es 948 244 562.

Alimentación Virginia, de la huerta a nuestra casa

Virginia es de Cárcar e hija de agricultores y de ahí nace su pasión por las frutas y verduras. Cuando cumplió 18 dejó de estudiar al terminar COU y decidió abrir la frutería Alimentación Virginia en Pamplona, en el barrio de Iturrama, en la calle Serafín Olave 33.

Después de muchos altos y bajos, crisis, aperturas de hipermercados, supermercados, comercios chinos y pakistaníes, y demás, ella sigue al pie del cañón.

Se centra en la venta de frutas y verduras de la mayor calidad, primando la cercanía y el origen, si puede ser español mejor que de fuera. Si nos acercamos estos tres días de Pamplona Stock podremos descubrir los descuentos en sus productos frescos.

También vende conservas de Navarra, pimientos y espárragos con denominación de origen y legumbres a granel de Tierra Estella y de León. Asimismo, en su establecimiento encontramos vinos de Bodega Valdelares de Cárcar, leche Lacturale y aceite de oliva virgen extra de Mendia de Arróniz.