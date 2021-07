La pluma que evoca los Sanfermines

Les presento un juego que más o menos todos hemos probado en alguna ocasión: adivinar el número que está pensando otra persona. ¿Lo han intentado? Seguramente sí. Ya sea por llevarse para casa un regalo o simplemente para sorprender con habilidades casi mágicas. De todo el elenco de posibilidades, hay una cifra, una solamente, que evoca algo más que su valor. Relájense los matemáticos, que en este momento nos referimos a estos nueve días de nostalgia.

¿Saben cuál? Eso es. El 204. Un número que recoge las horas de fiesta que se suceden entre el estallido del chupinazo y el broche del Pobre de Mí. El mismo dígito que sirve de enganche para uno de los concursos literarios más conocidos de estas particulares fechas. El XIII Certamen Internacional de Microrrelatos de San Fermín ha seguido adelante y, pese a la segunda suspensión consecutiva de la fiesta, el sentimiento se mantiene intacto.

Para el que no se sitúe, la dinámica es sencilla: se trata de escribir un breve relato relacionado con los Sanfermines en uno de los tres idiomas seleccionados por la organización: español, euskera e inglés. Con una condición, la extensión debe ser de 204 palabras como máximo. Las mismas que horas se contabilizan hasta el 14 de julio. La gestión corre a cargo de blogsanfermin.com. Pero... ¿quién es blogsanfermin.com? Averíguenlo en las líneas que acompañan a este texto, además de volver a sentir la sutileza de quienes ya se proclamaron ganadores en el pasado. Esté o no, San Fermín es y siempre será.

"QUERÍAMOS PODER DISFRUTAR DE LA FIESTA TODO EL AÑO"

Ya falta menos. Es la consigna más repetida y, quizá, también la que más incertidumbre genera estos días de pandemia, de brotes, de variantes del virus... San Fermín tiene que volver a ser lo que era. Lo dice el clamor popular y, con mayor o menor ilusión, lo deseamos todos los que sentimos esos días como nuestros. En el caso que nos ocupa, es la energía de cinco amigos que siguen al pie del cañón para que el afamado blogsanfermin.com siga tan fuerte como siempre. Pese a la suspensión, lo han conseguido. Y no existe atisbo de duda.

Pregunta obligada: ¿Cómo surge la idea? ¿Qué os impulsa a lanzaos a la piscina de la literatura sanferminera?

La idea surge en el 2009, durante una cena. Los integrantes de blogsanfermin.com somos 5 amigos que en 2008 nos preguntamos cómo disfrutar de los Sanfermines durante todo el año. Por este motivo creamos el blog, con la intención de escribir un post diario de forma que pudiéramos disfrutar de los Sanfermines durante 5 minutos cada día. Bueno, no todos los días del año, ya que del 6 al 14 de julio consideramos que no era necesario.

¿Qué se esperaba conseguir?

Pensamos que había un hueco que podíamos cubrir. Queríamos relacionar la cultura con la fiesta. Es muy conocida la imagen, pero los de aquí sabemos que hay mucho más. El certamen nos podía dar visibilidad a la creación literaria en un formato amigable. De hecho, el certamen cuenta con el sello MECNA que otorga el Gobierno de Navarra a los proyectos culturales de interés social y que facilita ayudas fiscales a los patrocinadores.

Siempre os habéis mantenido en el anonimato. Entiendo que es porque la fiesta es lo verdaderamente importante. ¿Es así?

Efectivamente, lo verdaderamente importante es la fiesta y todas las personas que han enviado las obras que recibimos en cada convocatoria.

Un reto literario al que cada vez se anima más gente. ¿Puede que el formato de 204 palabras sea parte del encanto?

La verdad es que la innovación en cuanto al número de palabras permitido la realizamos en la segunda edición. En la primera lanzamos el certamen con un número máximo de 200 palabras. Para el año siguiente vimos una relación entre el certamen y el número 204. Por esto no dudamos en establecer esa cifra como límite de palabras. Y no, no tenemos previsto cambiar en este aspecto.

¿Qué me dice de las novedades? ¿Podría cambiar de alguna manera la base del concurso?

Hemos innovado en la publicación de los relatos presentados en el blog, ya que inicialmente publicábamos aleatoriamente algunos de los relatos recibidos y este año publicamos el completo, de forma que nos permite disfrutar a todos de nuestros 5 minutos de San Fermín al día.

¿Ha sido complicado mantener el certamen en estos dos años de suspensión de la fiesta por la pandemia?

Sí, aunque partíamos de una ventaja, y es que el formato digital del certamen nos facilitó realizar la convocatoria por los medios habituales. Nos encontramos con la dificultad de realizar la gala de lectura de los relatos finalistas sin público (el año pasado se realizó en el programa de televisión La Muga de Navarra Televisión) y para éste contamos con las instalaciones de ámbito cultural de El Corte Inglés, desde dónde emitimos la gala en streaming.

¿Qué me dice del certamen enfocado para los txikis, una de las novedades más recientes?

Fue ya el año pasado cuando tuvimos que realizar dos innovaciones: la primera fue darle al certamen un carácter solidario, con el fin de recaudar dinero para la Meca; y la segunda innovación fue la convocatoria del I Certamen Txiki de Microrrelatos. Además, ese mismo 2020, convocamos el 4 de abril el Certamen de Microrrelatos ‘4º Escalón’, un concurso no competitivo con el fin de apoyar la iniciativa de la 6ª planta de la residencia Virgen del Camino, por la que se entregaban textos diariamente a los ingresados por la pandemia. El certamen duró 24 horas y recibimos 141 textos que remitimos al Complejo Hospitalario de Navarra.

Volviendo al tema de la participación, la evolución ha sido patente... Cada vez hay más personas que se animan a participar, con independencia de la nacionalidad.

Sí, sí. La primera edición la convocamos el año 2009 y recibimos 311 obras provenientes de 14 países, y aunque la mayoría de los relatos nos los envían desde Navarra, recibimos relatos de 39 provincias. Ahora, en esta última edición, hemos recibido 423 obras desde 22 países diferentes y 47 provincias. El incremento ha sido sorprendente. También hemos evolucionado en la parte tecnológica, de forma que pasamos de una gestión muy manual en la primera edición a utilizar una aplicación que nos facilita la gestión.

¿Habéis pensado qué hacer con todos esos relatos ganadores?

Desde la primera edición editamos un librico conmemorativo que recoge los 10 relatos finalistas traducidos en los tres idiomas en los que convocamos el certamen. También se recogen los nombres de todos los escritores que han participado en esa edición. Este librico es una seña de identidad del certamen y se reparte gratuitamente entre los patrocinadores, centros públicos y puntos de información de Pamplona. Nos queda la esperanza de que en estos años de ‘no Sanfermines’ hayamos podido ayudar a disfrutar de ellos de otra manera.

"PARA MÍ, SAN FERMÍN ES LA EMOCIÓN DEL REENCUENTRO"

Desde que consiguió el máximo honor, Pablo Laporte no se ha vuelto a presentar. Este formador y consultor de storytelling trabaja desde hace un año como Responsable de Contenido y Creatividad en Santander Universidades. Pese a vivir en Madrid desde hace 13 años, San Fermín es para Pablo la emoción del reencuentro con personas, recuerdos y rituales. Pero también es el nervio de la incertidumbre y lo desconocido, porque no hay un San Fermín igual.

A la hora de plasmar su relato, Pablo admite que lo soñó dos años antes de ganar el premio. “Me desperté teniéndolo claro en la cabeza y lo escribí en la cama, en medio de la noche, para no olvidarlo”, rememora. Pero la casualidad quiso que el microrrelato se quedara en el cajón. Tanto ese año como el siguiente, se le pasó el plazo de presentación. “En 2014, a 45 minutos de que acabara el plazo, recibí un email de recordatorio, o lo vi en redes sociales, y recordé que tenía ese borrador en alguna parte”, indica el artífice. “Lo encontré, lo retoqué a toda prisa y lo envié”, resume.

En aquel momento Pablo vivía en Londres y no pudo asistir a la entrega de premios. Fue su amigo Mikel Ilundáin, que también se había presentado y había acudido a la gala, el que avisó a Pablo de la buenanueva. “Como a mi amigo le gusta mucho hacer ese tipo de bromas, y ya le tenemos bastante calado, por más que insistió no llegué a creerle ni por un segundo”, cuenta el autor entre risas. Sin embargo, una llamada desde la organización borró todo atisbo de duda. “La sorpresa y la alegría fueron enormes, claro”, añade.

"TRAS EL GALARDÓN, SEGUÍ ESCRIBIENDO E INCLUSO PUBLIQUÉ UN LIBRO"

Esta claro que la vena literaria late con fuerza en la vida de Alberto Eransus. Fue el ganador de la cuarta edición del certamen, en el año 2012; y tanto antes como después, este vecino de Sarriguren ha seguido participando en el concurso. De hecho, como él mismo cuenta, a raíz del premio siguió escribiendo. Hasta tal punto que incluso publicó un libro titulado ‘Píldoras Sanfermineras’ junto a su primo Carlos Javier Eransus Virto y el hijo de éste, Pablo Eransus Barber (ilustrador).

Hechas las presentaciones, el texto que le elevó a la cumbre dentro de este certamen internacional se centra en el prisma femenino dentro de la fiesta. Una visión que choca directamente con ese mundo dominado por la masculinidad. Grosso modo, dice Alberto, se trata de una mujer que no quiere abandonar San Fermín, aunque se ve obligada por las circunstancias. “Estoy muy contento con todo”, resume abiertamente.

"LA FIESTA ESCONDE PROBLEMAS PARA SEGÚN QUÉ PERSONAS"

Fue pionero. Primero. La voz y la pluma que abrieron un camino que ha ido evolucionando en positivo. Javier de Prada fue premiado en el año que blogsanfermin.com se estrenaba ante la creatividad de una fiesta sin igual. Desde aquel germen, este enfermero en un centro de salud mental de la capital, que también cuenta con el título de Periodismo, volvió a probar suerte. Incluso recibió alguna mención. “Creo que el concurso ha subido cada año el nivel, la verdad”, indica con toda la humildad.

Quizá por su profesión, Javier indica que, aparte de disfrutar las fiestas como un pamplonés más, también elige asomarse a una parte tristemente desconocida de esos nueve días de desenfreno: la de aquellas personas para quienes San Fermín son más una incomodidad que un disfrute. Puede que incluso un periodo de alto riesgo de recaída en el consumo de alcohol u otras sustancias. “De hecho, les aconsejamos optar por abandonar la ciudad siempre que sea posible”, admite con plena responsabilidad.

A la hora de escribir, Javier eligió entonces homenajear a quienes perdieron la vida en el encierro. En este caso, el protagonista es Matthew Peter Tasio, fallecido en 1995. “El relato quizá es muy local, la verdad, pero para quienes conocen la fiesta, conserva la carga emotiva del riesgo y tragedia del encierro”, sostiene. “Es un acto que hipnotiza a quien lo contempla y atrapa a quien lo protagoniza”, añade.