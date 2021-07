Barracas: El año que viene más y mejor

La Feria de San Fermín se despidió este sábado de Pamplona hasta el año que viene. Tanto los expositores como los asistentes a las barracas declararon su entusiasmo por cómo se ha desarrollado esta atípico pero satisfactorio evento.

Sofía y Carlota, de 8 años, son dos gemelas de Pamplona. Vienen todos los años a las barracas y, como siempre, se lo han pasado súper bien. Su atracción favorita es el Gran Prix. “La casa de la risa”, como le llaman las gemelas. Por su parte, Iker, Eric, Javier y Unai son una cuadrilla de amigos de 13 años. Ayer fue la segunda vez que Iker vino, y le sorprendió que no estuviera la Casa Encantada, una de las atracciones más populares de otros años. Los cuatro venían de montarse en el Barco Vikingo y en Alcatraz, dos de sus instalaciones preferidas.

Por el lado de los feriantes, Pilar Vila es una de las responsables. Ella es la encargada del Tecno Dance, del Gusano Loco y del Barco Vikingo. “Los pamploneses se han portado muy bien con nosotros. Han entendido lo difícil que es no poder trabajar por la situación sanitaria. Realmente no podíamos pensar que la feria pudiera tener esta aceptación”, declaraba Pilar. Ella opina que la gente, como ellos, también está muy cansada de esta situación, y cree que hay mucha gente con ganas de vivir y hacer planes distintos. Pilar también agradece el apoyo y la valentía de las autoridades: “Lo fácil habría sido no dejarnos venir por si pudiera haber un aumento de los casos de coronavirus. Sin embargo, el Ayuntamiento ha sido valiente y nos ha dejado hacer nuestro trabajo que, al fin y al cabo, también es nuestra forma de vida”, declaraba. La Casa de Misericordia también quiso cooperar con que se pudiera recuperar la normalidad en la feria, y para ello disminuyeron el precio por venir a Pamplona respecto a años anteriores, según explicaba Pilar

Rafael Fernández Vallejo es otro de los principales feriantes. Él es el encargado de la Prisión de Alcatraz, una de las atracciones que más furor producen en los valientes que se atreven a encerrarse en las celdas. “Dentro de lo que cabe por la situación actual, estamos muy contentos. A pesar de todas las restricciones sanitarias, los problemas durante los montajes y que llevamos mucho tiempo sin poder hacer nuestro trabajo, estamos muy satisfechos por cómo se ha desarrollado la feria. Aún tenemos que calcular las cuentas finales, pero estoy seguro de que la gente se ha portado muy bien con nosotros”, declaraba Rafael.

Otros de los beneficiados de que la feria haya vuelto al Parque del Runa son los puestos de comida. Débora Castillo, de 25 años, es una empleada de La Divina Patata Asada. “Hemos tenido un montón de clientes, sobre todo al caer la tarde. Había veces que no dábamos abasto”, explicaba. En un junio normal, las patatas asadas no serían la mejor idea debido al calor, pero como esta pasada semana las temperaturas han sido más bien primaverales, han tenido mucho éxito. “La que más nos han pedido es la imperial, que lleva zanahoria, maíz, remolacha, atún, jamón york, queso y aceitunas. También la patata imperial, que viene con lechuga, jamón york, queso y kebab”, indicaba Débora.

FERIA SIN PROBLEMAS

Jose Rodríguez y Christian Boo han sido vigilantes de seguridad durante los días que la feria ha estado funcionando. Declararon que hay pocas personas que no han querido seguir las normas sanitarias, porque se quitan la mascarilla o no mantienen la distancia de seguridad. “Yo diría que el 95% de la gente es responsable y respeta las reglas, pero siempre hay quien va sin mascarilla, y cuando les llamas la atención y les pides que se la pongan, se la vuelven a quitar cuando les pierdes de vista”, declaraba Jose.

También ha habido más de un problema por robos o agresiones debido a la gran cantidad de gente que asistió en la misma franja de tiempo. Afortunadamente, gracias a la cooperación con la Policía Municipal, resolvieron las situaciones con rapidez. Desde la DYA también declaraban que todo ha estado muy tranquilo, y que no han tenido ningún problema para controlar la situación, más allá de los típicos provocados por toda la gente que coincidía en el recinto.

Los pamploneses y los feriantes esperan que el Parque del Runa vuelva a ver a la gente bajar desde las murallas vestida de blanco y rojo, con un pañuelo al cuello en vez de una mascarilla en la boca.