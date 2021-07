La irresistible tortilla ‘melosa’

mejor tortilla de Navarra es melosa, con cebolla y se encuentra en la cafetería Elizalde de la calle San Nicolás de Semana de la Tortilla de Navarra por segunda vez. La, cony se encuentra en la cafeteríade la calle Pamplona que se ha proclamado ganadora del concursopor segunda vez.

“Nuestra tortilla se encuentra en el punto óptimo, no está ni muy cruda, ni muy cuajada y eso hace que les encante a los amantes de la tortilla de vuelta y vuelta, pero también a los que no les gusta ver huevo crudo, su éxito radica en que es melosa”, asegura Jorge Elizalde Agurruza, dueño y uno de los cocineros del local. Él explica que presentarse por segunda vez era todo un reto puesto que el resto de cocineros había tenido tiempo para alcanzar ese punto de cocción que les caracteriza, pero parece que todavía no lo han conseguido y hasta que le dejen va a seguir concursando.

Elizalde se esfuerza por mantener la inquietud de seguir mejorando, la constancia y el cariño. “Una clienta me comentaba cuando ganamos en 2018 que esa tortilla ya era inmejorable y ahí está el reto: mejorar lo inmejorable”, cuenta el propietario. La tortilla que ganó en 2018 y la que ofrecen hoy tiene cambios en pequeños matices del proceso de elaboración, inapreciables para la gente de a pie, por ejemplo, el tiempo de fritura de los productos o el cambio del tamaño de la patata y la cebolla.

“No hay más secreto que trabajar cada minuto, mejorar las tortillas que se hicieron ayer con las de hoy”, dice el cocinero. El navarro explica que intentan que la tortilla esté todos los días como el día del concurso, que esté igual de buena para el jurado que para los clientes. “En los concursos gastronómicos puede pasar que se presente un pintxo o una tortilla de un nivel muy superior que sea complicado de mantener cuando hay que hacer 200 en un día”, añade.

AUMENTO DE LA CLIENTELA

“Todo comenzó con el boca a boca y fueron nuestros propios clientes quienes nos animaron a concursar. Con el premio fuimos aumentando las ventas y el boca a boca a la vez que mejorando la tortilla”, relata el dueño. Además de la clientela navarra, los turistas se acercan a probarla por el cartel del premio y dejan sus opiniones en google o tripadvisor que, en su mayoría, respaldan el trabajo de la cafetería.

“Ganar también asusta un poco”, afirma Jorge Elizalde. Normalmente hacen unas 25 tortillas diarias y comienzan el trabajo a las 6 de la mañana, pero están planteándose empezar antes incluso puesto que ayer mismo a lo largo de la mañana ya iban cinco tortillas más de lo habitual y a la tarde se quedaron sin tortillas antes de lo esperado. En día y medio de haber revalidado el título la gente que todavía no había probado la tortilla ha acudido a la cafetería Elizalde, mientras continúan los clientes habituales.

Es precisamente por el miedo a no dar abasto por el que no se presentan en la categoría de “Tortilla con…”. El volumen de venta actual es tan alto que si ganase en esta categoría y duplicara la demanda no podría asumirlo. Elizalde ya tiene una idea para esa tortilla que pondrá en marcha cuando deje de ganar con su tortilla tradicional o si decide abrir otra cafetería y dedicarse a las tortillas por entero, pero, por el momento, esa tortilla rellena la reserva para amigos y familiares.