Comienza la temporada de verano en las piscinas de Pamplona

Actualizada 08/06/2021 a las 06:00

Llega el momento de elegir la piscina idónea en la que refrescarse durante los próximos meses de verano. A pesar del caos climático de los últimos días con lluvias y tormentas, el calor se hace notar. Por eso los pamploneses empiezan a interesarse por los horarios, los precios de los abonos y las medidas de seguridad para prevenir contagios.

La ciudad cuenta con varias instalaciones destinadas a ayudar a los ciudadanos a combatir las altas temperaturas. Por eso, la temporada de baño está a punto de inaugurarse. De hecho, algunas de ellas ya han abierto sus piscinas. Club de Tenis, la Sociedad Anaitasuna, San Juan y Larraina fueron las primeras y están realizando pruebas para estar preparados para la llegada de más bañistas. Habrá algunos clubes que solo permitirán el acceso a socios.



ACTUALIZACIÓN DE LA LEY

La normativa sanitaria vigente permite tener un aforo del 50% en el interior de las piscinas, y en las zonas verdes podrá alcanzar el 100%. Para ello, habrá una evidente separación de espacios para que se cumplan las medidas propuestas por las autoridades sanitarias: está previsto que cada persona ocupe cuatro metros cuadrados de hierba.

Los diferentes recintos utilizarán sistemas para controlar que todo esté en orden. Por ejemplo, aparecerán otros nuevos elementos como un lector de caras en la Agrupación Deportiva San Juan que permitirá el acceso al interior de las instalaciones.

La mayoría de clubes medirán el aforo a través de los accesos con carnet. Volverán los parones para desinfectar las piscinas tres veces al día. Los bares, cafeterías y restaurantes seguirán las mismas medidas sanitarias que la hostelería.

Los únicos servicios que permanecerán cerrados serán las saunas, baños turcos y algunas piscinas cubiertas por mantenimiento. También habrá que tener en cuenta las reservas para realizar otras actividades.

Piscinas de Pamplona



ANAITASUNA

Propietario: Los socios del club.

Gestor: La junta directiva.

Apertura y cierre: Del 4 de junio al 15 de septiembre.

Aforo total del recinto: 3.800 personas.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 5 piscinas: una piscina cubierta, una con techo retráctil, una lúdica y dos de chapoteo.

Horario: Del 4 al 14 de junio abren de lunes a viernes desde las 16:00 hasta las 20:00. Los sábados y domingos del 4 al 14 de junio desde las 10:00 hasta las 21:00. Del 15 de junio al 15 de septiembre abrirán desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Mascarilla obligatoria en toda la instalación, limpieza y desinfección reforzadas, estaciones de desinfección para los usuarios, limitaciones de aforo en espacios, desinfecciones en instalaciones antes y después de cada uso, duchas alternas en funcionamiento, limitación de los bancos de vestuarios y uso obligatorio de carnet para acceso y salida.

¿Se ponen abonos a la venta? No.

Precio de la entrada diaria: No.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Las saunas.

AMAYA

Propietario: Los socios del club.

Gestor: La junta directiva.

Apertura: la temporada de verano comenzará el 12 de junio y finalizará el 12 de septiembre.

Aforo total del recinto: 6.966 simultáneamente al 50% en todas las instalaciones.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: una piscina cubierta de 25 metros no disponible. La piscina olímpica de 50 metros con cubierta retráctil, una lúdico infantil y otra de olas estarán abiertas.

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 00:00. Sábado y domingo de 8:00 a 1:00.

¿Se establecen turnos para el acceso?: No.

Medidas de restricción: Uso de mascarilla obligatoria y de gel desinfectante. Será necesario mantener la distancia de seguridad en todo el recinto y respetar los espacios en las zonas verdes. En la zona de bar se seguirá la normativa hostelera vigente. Hay 390 parcelas en la hierba para reserva previa y 25 sin reserva.

¿Se ponen abonos a la venta? Solo para socios.

Precio de la entrada diaria: de 18 años en adelante 18 euros. De 14 a 17 años 15 euros. Para los niños de 2 a 13 años 12 euros. Únicamente pueden adquirirlas socios.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Jacuzzi, sauna, baño turco... Los merenderos y fogones están al 50%.

ARANZADI

Propietario: Ayuntamiento de Pamplona.

Gestor: Ferrovial Servicios.

Apertura: la temporada de verano comienza el 15 de junio y finaliza el 14 de septiembre.

Aforo total del recinto: No facilitan datos.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Tres piscinas al aire libre: dos vasos de 50m X 21m y uno de chapoteo. Cuenta con dos piscinas cubiertas: una de nado de 25m X 12,5m y otra de aprendizaje de 12,5m X 8m.

Horario: De lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:30 horas. La piscina cubierta de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 20:30.

¿Se establecen turnos para el acceso?: No.

Medidas de restricción: Uso de mascarilla obligatoria y de gel desinfectante. Será necesario mantener la distancia de seguridad en todo el recinto y respetar los espacios en las zonas verdes.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí, de 14 a 24 años el abono de verano cuesta 60,50€. De 2 a 13 años sale a 40,30€. De 25 a 64 años 80,75€, y los mayores de 65 años deberán pagar 40,30€. Se compran a través de la web www.aranzadi.provis.es

Precio de la entrada diaria: Para niños entre 2 y 13 años la entrada cuesta 2,70€. Para jóvenes entre 12 y 24 la entrada cuesta 3,90€. Los asistentes entre 25 y 65 años deberán pagar 5,50 euros, y los mayores de 65, 2,75€.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Funcionan todos pero algunos con reserva previa: pádel, frontón, gimnasio y asadores. Estos cuatro espacios estarán abiertos hasta las 18 horas.

CLUB NATACIÓN

Propietario: Los socios del club.

Gestor: La junta directiva.

Apertura: 5 de junio al 19 de septiembre disponibles las piscinas exteriores.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Tanto las tres piscinas exteriores como la cubierta estarán abiertas.

Horario: De 10 a 21 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Acceso con reserva previa para el gimnasio y carnet, uso de mascarilla, gel hidroalcohólico. Cierre de vasos, vestuarios y aseos para desinfección de 14 a 15 horas.

¿Se ponen abonos a la venta? Se está valorando la opción de realizar abonos a interesados que acudan sin la compañía de socios del club.

Precio de la entrada diaria: De lunes a viernes, para mayores de 16 años cuesta 18,50€. Para menores y mayores de 65 años está a 9,25€. Sábados y domingos: mayores de 16 pagan 21 euros. La entrada para menores de 16 y mayores de 65 años cuesta 10,50 euros.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Saunas, baños de vapor...

CLUB DE TENIS

Propietario: Los socios del club.

Gestor: La junta directiva.

Apertura: 28 de mayo algunas piscinas. El 1 de junio comenzó la temporada de verano.

Aforo total del recinto: 7.000 personas.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y el 100% en las zonas verdes alrededor de los vasos.

Número de vasos y cuántos están abiertos: el 28 de mayo abrieron la piscina olímpica, la recreativa y la infantil. El 4 de junio abrió la piscina L. En unos días lo hará la de adultos.

Horario: hasta el día 19 cada vaso tendrá su propio horario. A partir de ese día, las piscinas permanecerán abiertas desde las 10:00 hasta las 21:00 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Las medidas exigidas hasta la fecha: mascarillas, gel hidroalcohólico, desinfección de zapatos en la entrada...

¿Se ponen abonos a la venta? Pases quincenales y mensuales para personas residentes fuera de Navarra.

Precio de la entrada diaria: 12 euros la infantil, 16 euros la juvenil y 25 la de adultos.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Sauna, spa cerrados. Gimnasio con cita previa.

ECHAVACOIZ

Propietario: Sociedad Deportiva Cultural Echavacoiz.

Gestor: La junta directiva.

Apertura: del 12 de junio al 12 de septiembre

Aforo total del recinto: 2.880 personas al aire libre.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Cuatro vasos.

Horario: De 10:30 a 20:30.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Mascarilla obligatoria en el recinto, gel hidroalcohólico y distancia seguridad. Las piscinas se desinfectan tres veces al día. Piscina cubierta permanecerá cerrada.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí, de 10 y 15 días.

Precio de la entrada diaria: Adultos 14€, y a partir de las 18h costarán 10€. Niños entre 2 y 5 años son 4€; entre 6 y 11 cuestan 5€; entre 12 y 15 años serán 8€; y las entradas para mayores de 65 años costarán 8€.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Los merenderos estarán abiertos al 30%.

GUELBENZU

Propietario: Gobierno de Navarra. Instituto Navarro de Salud y Deporte.

Gestor: Gobierno de Navarra.

Apertura: Del 1 de junio al 15 de septiembre.

Aforo que van a aplicar: 50% en las piscinas. El acceso se medirá en la entrada presentando la tarjeta en los tornos. El aforo en los vasos será de tres personas por calle con necesidad de reserva, salvo en dos de ellas que estarán destinadas al baño libre. En las zonas verdes el aforo será del 100% respetando la distancia de seguridad.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos vasos y una piscina de chapoteo.

Horario: De 10 a 21:30 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Mascarilla obligatoria en todas las instalaciones, refuerzo de limpieza y desinfección y restricciones en vestuarios y duchas...

¿Se ponen abonos a la venta? Sí, 98€ para adultos, 74€ para jóvenes entre 16 y 17 años con carnet joven, 54€ para jubilados y discapacitados y 52€ para familias numerosas.

Precio de la entrada diaria: 9€ los adultos, 7€ jóvenes entre 16 y 17 años con tarjeta joven, y 5€ para familias numerosas, discapacitados y mayores de 65 años.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Los merenderos están disponibles pero no se podrá cocinar allí.

LARRAINA

Propietario: Los socios del club.

Gestor: La junta directiva.

Apertura: 5 de junio al 12 de septiembre.

Aforo total del recinto: 2.700 personas.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Una piscina de 25 X 12 metros.

Horario: Lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 22:00. Sábados de 9:00 a 21:00. Domingos de 9:00 a 20:00.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Mascarillas obligatorias en el recinto y dispensadores de geles hidroalcohólicos. Distancia interpersonal de 2 metros.

¿Se ponen abonos a la venta? Bono Activo Verano solo disponible para socios del club.

Precio de la entrada diaria: Por definir.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Las saunas.

OBERENA

Propietario: Los socios del club.

Gestor: La junta directiva.

Apertura: Del 12 de junio al 12 de septiembre.

Aforo total del recinto: 2.000 personas.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Tres vasos exteriores abiertos y una piscina interior cerrada en julio por mantenimiento.

Horario: De 10:00 a 21:00.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: La mascarilla será necesaria en todo el recinto. Se requiere el uso del carnet para el acceso y de gel hidroalcohólico. Desinfección de hamacas y uso obligatorio de toallas. Zonas delimitadas para familias, clientes sin acompañante y grupos de riesgo en la zona verde. Acceso y salida independientes y controlados.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí, el abono de verano cuesta 280€ para mayores de 65 años, 420€ para personas entre 14 y 64 años, y las entradas para menores de 13 años cuestan 280 euros.

Precio de la entrada diaria: De lunes a viernes 10€ para los mayores de 65 años, 14€ para las personas entre 14 y 64 años, y 10€ para los menores entre 2 y 13 años. Los fines de semana o los mayores de 65 pagarán 12€, las personas entre 14 y 64 años pagarán 16€ y las entradas para menores de 13 años costarán 12€.

¿Funciona el bar? Sí, además acaba de ser reformado junto con el restaurante y la terraza.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? La piscina interior y la sauna.

ROCHAPEA

Propietario: Los socios del club.

Gestor: La junta directiva.

Apertura: 12 de junio.

Aforo total del recinto: 3.000 personas.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Tres.

Horario: De lunes a viernes de 8:00h a 21:45h. Fin de semana de 8:00h a 21:30. Se hace una parada al medio día para desinfectar. Las piscinas interiores de 14:30 a 15:00h. Las piscinas exteriores de 14:00h a 14:30h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No. El aforo se controla mediante los tornos de entrada y salida.

Medidas de restricción: Delimitado para adultos, familias y personas mayores y vulnerables. Uso de mascarilla obligatorio. Cierre de instalación para desinfección completa.

¿Se ponen abonos a la venta?: Por definir.

Precio de la entrada diaria: Por definir.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? La sauna. El gimnasio requiere cita previa.

SAN JORGE

Propietario: Ayuntamiento de Pamplona.

Gestor: Sedena.

Apertura: 15 de junio.

Aforo total del recinto: 800 personas.

Aforo que van a aplicar: 50 % en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Piscina olímpica de 50m x 25m, piscina de recreo con chorros y jacuzzi, piscina de chapoteo de 8,1m x 8,1m.

Horario: De 8 a 22 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Aforo limitado, uso de mascarilla y desinfección de parques a mediodía.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí, abonos de verano. 40,30€ para los menores de 13 años, 60,50€ para los jóvenes de 14 a 24 años, 80,75€ para las personas entre 25 y 64 años, y 40,30 para los mayores de 65 años.

Precio de la entrada diaria: Para niños entre 2 y 13 años la entrada cuesta 2.70€. Para jóvenes entre 12 y 24 la entrada cuesta 3.90€. Los asistentes entre 25 y 65 años deberán pagar 5,50 euros, y los mayores de 65, 2,75€.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Los asadores con inscripción previa.

SAN JUAN

Propietario: Los socios del club.

Gestor: La junta directiva.

Apertura: Del 15 de junio al 15 de septiembre. Algunas piscinas llevan abiertas desde el 1.

Aforo total del recinto: 3.000 personas.

Aforo que van a aplicar: 50% en el interior de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 3 ya están abiertos y el último abre el 15 de junio.

Horario: De 9 a 22 horas. Destacar que hasta el 12 de junio abrirán de 16:00 a 21:00 entre semana y el fin de semana de 10:00 a 21:00.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Límite de aforo con cuatro metros cuadrados de hierba por persona y uso de mascarillas. Además, existen sensores de control del aforo a la entrada de las piscinas.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: 20€ para los mayores de 14 años, 15€ para los menores entre 6 y 13 años, y 10€ para los menores de 5 años.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Saunas, baño turco y otros baños de vapor.

TXANTREA K.K.E.

Propietario: Los socios club.

Gestor: La junta directiva.

Apertura: Por definir.

Aforo total del recinto: No facilitan datos.

Aforo que van a aplicar: 50% dentro de las piscinas y 100% en las zonas verdes.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Tres vasos: piscina olímpica, mediana y una infantil. Todos abiertos.

Horario: 7:30 a 22:00.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Entrada y salida diferenciadas, distancia de seguridad establecida, uso de mascarilla.

¿Se ponen abonos a la venta? No.

Precio de la entrada diaria: En la categoría infantil de lunes a viernes cuesta 5€, y los sábados y festivos cuesta 6€. En la categoría juvenil de lunes a viernes cuesta 7,5€ y los sábados y festivos cuesta 10€. En la categoría de adultos de lunes a viernes cuesta 10€ y los sábados y festivos cuesta 12€.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Saunas.