Pamplona impuso 994 sanciones a bicis y patinetes a lo largo de 2020

Actualizada 26/05/2021 a las 13:36

Montarse sobre una bicicleta no consiste solamente en pedalear. Hay que saber moverse. Y no, la complejidad no radica en mantener el equilibrio o ir más o menos resuelto por la ciudad. El verdadero reto es conocer las normas que rigen entre quienes se mueven sobre las dos ruedas. Qué hacer y qué no hacer para no saltarse las directrices que contempla la Ordenanza de Movilidad de Pamplona y terminar con una sanción en el bolsillo.

Una normativa que rige en la capital desde el 2 de agosto de 2019 pero que, y no hay más que observar con cierto ojo crítico, se sigue incumpliendo con relativa frecuencia. Bicicletas que circulan por las aceras, ciclistas que no cruzan a pie un paso peatonal convencional, personas que utilizan auriculares sobre las dos ruedas...

Para dibujar un contexto, a lo largo de 2020 Policía Municipal registró 994 denuncias por infracciones de ciclistas y propietarios de vehículos de movilidad personal (patinetes). Si comparamos los datos con las nueve campañas de control que realizó el área de Seguridad Ciudadana a lo largo del pasado año, con 263 controles repartidos por diferentes puntos de la capital, las cifras ascendieron a 5.206 vehículos controlados, con 624 sanciones (12%).

Las causas más comunes entre los ciclistas infractores, conducir hablando por el móvil o con auriculares (47%); desplazarse por las aceras (32%); y circular sin luz en momentos de poca visibilidad (10%). En el caso de los vehículos de movilidad personal, las sanciones se consumaron por no llevar casco (55%); utilizar el móvil o cascos de música (15%); y por emplear las aceras (15%).

En cuanto a los datos de 2019, el año en el que entró en vigor la Ordenanza de Movilidad, Seguridad Ciudadana llevó a cabo 81 controles a 3.578 bicicletas y patinetes, con 207 denuncias (2,7%). “Pensamos que más que desconocimiento se trata de malas prácticas. Debemos incidir en educación vial entre los jóvenes”, expresó el concejal Javier Labairu. Y fue por unanimidad dar luz verde a una propuesta planteada por el socialista Xabier Sagardoy en la que pedía poner en marcha una campaña informativa sobre el contenido esencial de la Ordenanza de Movilidad y los nuevos límites de velocidad de la DGT. “Hay pasos subterráneos, como la plaza de los Fueros y la rotonda de San Jorge, donde se ha prohibido el paso de las bicicletas y no se está cumpliendo”, expresó el edil.