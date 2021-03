Rebajan una condena por aparcar con una tarjeta de discapacidad fotocopiada en Pamplona

Actualizada 31/03/2021 a las 06:00

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha rebajado de 6 a 3 meses de cárcel la condena impuesta a una mujer por haber aparcado con la fotocopia de la tarjeta de discapacidad de su padre, a pesar de que él no iba en el coche. Los magistrados entienden que las discrepancias jurídicas que ha habido en torno a este tema (sobre si el uso de una copia era o no delito) pudieron hacer creer a la mujer que no era algo delictivo, de ahí que rebajen la pena por la existencia de un error de proh