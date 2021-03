Quince jóvenes huyen al llegar la policía por una fiesta en un colegio mayor de Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha intervenido, por incumplimientos de la normativa establecida con motivo de la covid-19, en dos fiestas de estudiantes en la capital navarra.



Cuatro estudiantes han sido denunciados en una fiesta celebrada en un domicilio particular de Iturrama, según la citada fuente que indica que la otra intervención ha tenido lugar en un colegio mayor y en este caso quince jóvenes han huido ante su llegada. El colegio mayor Larraona se ha puesto en contacto con este medio y ha asegurado que los jóvenes no pertenecen a su centro, ni la situación se ha dado en él.

Hoy se ha intervenido en 2 fiestas

- Domicilio particular en Iturrama con estudiantes (4 denunciados)

- Colegio mayor (15 jóvenes que han huido a nuestra llegada)

La finalización de exámenes no es excusa para no cumplir con la normativa sanitaria#respeto #responsabilidad#Asino pic.twitter.com/SYH4QwetHH