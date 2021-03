Actualizada 01/03/2021 a las 12:58

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido "calma" respecto a la posibilidad de que se celebren o no actos de Sanfermines este año y ha afirmado que "todavía hay tiempo" para tomar decisiones en función de cómo evolucione la pandemia de Covid-19.

Maya ha señalado, en declaraciones a los medios, que percibe que hay "mucha tensión, ansiedad, por parte de algunos, de que hay que decirlo ya", pero ha señalado que "habrá que decirlo cuando tengamos certezas sobre la evolución de la pandemia, de cómo están las cosas, no hay prisa".

Así, refiriéndose a la petición de las peñas de que se convoque la Mesa de los Sanfermines, ha pedido "calma". "En función de cómo evolucione todo iremos tomando decisiones. No es un tema menor. Los datos son muy buenos en cuanto a la pandemia. Ahí sanidad manda. No vamos a hacer nada que no cumpla con las reglas sanitarias pero tampoco tenemos por qué adelantarnos hasta saber cuáles son las normas sanitarias", ha dicho.

Enrique Maya ha afirmado que "si salimos de Semana Santa bien, con unos buenos datos de contagios, de UCI y de camas hospitalarias, podremos ver con un poco más de claridad por dónde va el futuro; si de ahí salimos mal, evidentemente las cosas pintarán peor, pero pido calma, estamos a 1 de marzo, todavía hay tiempo".

Sobre la posibilidad de que se celebren corridas de toros, Maya ha insistido en que "las cosas no pintan bien, como he dicho muchas veces, pero no está descartado que pudiera haber, bien en San Fermín o bien fuera de los propios Sanfermines, alguna corrida de toros". "Tengo esa ilusión y ese objetivo, porque no podemos olvidar que cada vez que pasa más tiempo las ganaderías pueden casi ir desapareciendo", ha dicho.

Así, ha señalado que "esto no es como jugar un partido de fútbol, que si no hay liga siempre tienes balones; si no hay corridas de toros, se puede acabar con las ganaderías y tenemos que hacer un esfuerzo para preservar que existan las corridas de toros, además de que cada uno personalmente lo valore de una manera". "Para mi forman parte de nuestra cultura, de nuestra forma de ser y tenemos que conservar las corridas de toros", ha defendido.