Familias de origen gitano-rumano participarán en un programa de inclusión

Actualizada 01/03/2021 a las 16:10

Este lunes comienza la andadura de un programa piloto de incorporación social de la población romá del barrio de La Milagrosa, trabajando desde el empoderamiento individual y grupal. La Junta de Gobierno Local ha aprobado las condiciones para la selección y contratación de la entidad que se encargará de llevar a cabo esta tarea entre abril y diciembre de 2021. La iniciativa, que llevará una inversión de 85.000 euros, emana de un convenio entre Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra tras el diagnóstico realizado por ambas instituciones que establecía que el 90% de las unidades familiares de esa etnia y procedencia, residentes en Pamplona, se ha ido asentando en la última década en ese barrio de la ciudad.

El objetivo del programa es trabajar por la inclusión de la población romá del barrio en la sociedad, en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía, a través de un acompañamiento individual de alta intensidad sobre ámbitos en los que se han detectado deficiencias, como son los de empleo, vivienda, salud, educación, igualdad y ocio y tiempo libre. Además de la intervención individual, el proyecto estará enfocado en clave de coordinación, cooperación y trabajo en red, para sensibilizar y visibilizar en positivo ese colectivo.

Las intervenciones se dirigirán a una muestra de entre diez y quince familias de la población gitano rumana, una selección que se realizará en coordinación con la unidad de barrio de Milagrosa. El desarrollo de este programa servirá también para sistematizar un modelo de intervención coordinada entre diferentes agentes y entidades que permita la replicabilidad del modelo a otros territorios

La intervención deberá seguir los parámetros de la Estrategia para el Desarrollo de la población gitana de Navarra (2019-2022) de Gobierno de Navarra y tendrá en cuenta el nuevo escenario marcado por la actual crisis sanitaria a consecuencia de la COVID19 que ha agudizado, aún más la situación de las personas más vulnerables. El procedimiento de licitación y se publicará próximamente en el Portal de Contratación de Navarra y tiene carácter abierto, inferior al umbral comunitario,

MEDIOS Y OBJETIVOS

La entidad seleccionada deberá contar con experiencia en el ámbito de trabajo con personas migrantes y la convivencia intercultural, la convivencia intercultural y participar en redes de enfoque comunitario en el barrio de La Milagrosa. Desde el punto de vista de recursos humanos requerirá dos personas técnicas con titulación de grado universitario (estudios de ciencias sociales, educativas o humanas) o equivalente, con experiencia en el ámbito social y comunitario y una persona con experiencia mínima acreditada de dos años acreditadas en intervenciones de mediación. El trabajo se hará en coordinación con la Unidad de Barrio de Milagrosa, equipos de infancia y familia del Ayuntamiento de Pamplona (EIFs), servicios y programas del Ayuntamiento dirigidos a infancia y familia, personal técnico del Área y otros recursos formales e informales. Específicamente el programa debe complementar y apoyar las actuaciones que ya se vienen abordando en el barrio.

Además del objetivo genérico de empoderamiento individual y grupal de las familias participantes e inclusión en la sociedad en condiciones de igualdad, el programa busca conseguir un diagnóstico tanto a nivel individual como grupal, de la situación y de las necesidades de las personas participantes, acompañándoles en la elaboración y puesta en marcha de su propio itinerario de incorporación social. Eso mediante el establecimiento de una relación de ayuda y acompañamiento, entendido como un camino de aprendizaje hacia la mayor autonomía posible que les permita situarse como personas fuertes y empoderadas en cualquier situación y en clave multicultural.

SITUACIÓN ACTUAL

Desde hace aproximadamente una década, en el barrio de la Milagrosa venido asentando población de origen rumano perteneciente a la etnia gitana (romá) y más en concreto del grupo de los Spoitoris. Además, en diferentes espacios de interlocución entre el Ayuntamiento de Pamplona y la vecindad de la Milagrosa se ha hecho patente el desconocimiento que existe en torno a este grupo de personas: un colectivo percibido como desconocido del que era complicado extraer pautas de comportamiento, algo que ha venido a remediar el diagnóstico comunitario del barrio de La Milagrosa ya realizado en 2018 a través de Fundación Koine-Aequalitas.

Entre sus conclusiones, emerge la vivienda como el principal problema que se refiere, tanto por parte de la población como de profesionales. El 100% vive en régimen de alquiler y sus dificultades para acceder de forma normalizada hacen que su situación sea con frecuencia de infravivienda y hacinamiento, lo que puede acarrear enfermedades, además de vulneración de los derechos de la infancia. Un porcentaje casi igual de alto, el 98,41% de la población romá del barrio, no tiene un empleo normalizado, aunque reciben ingresos la chatarra, la mendicidad o la venta de pequeños productos como pañuelos o cervezas en fiestas.

El empleo es visto como un sueño que conciben inalcanzable. El analfabetismo se une a esta barrera mental como impedimento porque, aunque el 100% de los menores están matriculados en educación Primaria, su índice de absentismo es alto principalmente a partir de los últimos años de Primaria. Muy pocas chicas asisten a educación Secundaria por el miedo que tienen las familias a que una mayor libertad haga que accedan a vida sexual antes del matrimonio. A los chicos sí que se les permite asistir, pero son muy pocos los que pasan de 2º de ESO.

Finalmente, su estado de salud es más precario que el de la población autóctona presentando enfermedades derivadas principalmente de las condiciones de vida como colesterol, obesidad, problemas respiratorios, etc. La prevención en salud no está extendida y no tienen instaurado el hábito de acudir al centro de salud.