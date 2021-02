Actualizada 21/02/2021 a las 06:00

¿Cómo llega un italiano de Vicenza hasta Pamplona? Vine en el año 86 a un curso de música antigua que hay en un pueblo de Aragón, en Daroca. Allí conocí a mi mujer. Suele ser así. Los italianos que están en España y los españoles que están en Italia... Están por amor. Cuando tienes 25 o 30 años, el motivo es ese. Y en mi caso, también me vine aquí porque en Italia no tenía un futuro muy claro. Allí no tenía trabajo. Bueno, aquí tampoco, pero me lancé a la aventura. Y desde entonces esto