La sociedad pública Nasuvinsa se encargará de la gestión de la adjudicación de las 94 viviendas de protección oficial y las 40 de precio tasado que se construirán en el antiguo colegio de Maristas de Pamplona. Se espera que se adjudiquen en junio o septiembre, según cómo vayan de ágiles los trámites. Las 56 viviendas libres que se construirán en el patio del colegio serán comercializadas por la promotora, Grupo Arrasate, que de momento está tomando datos de contacto a las personas interesadas, a las que llamará, según el orden de llegada, en cuanto se tengan todas las autorizaciones y licencias.

La próxima comercialización de las 190 viviendas de Maristas ha generado una gran expectación. No es para menos pues hay personas que le echaron el ojo hace casi una década, cuando se presentó un anteproyecto para construir 300 viviendas en el antiguo colegio y en una torre acristalada de 20 plantas en el patio. Este expediente urbanístico quedó paralizado en 2015 con la llegada de EH Bildu a la alcaldía. Así es cómo se impulsó un nuevo proyecto que sustituía el rascacielos por dos edificios de 5 plantas con ático. En estos dos edificios irán las 56 viviendas libres.

Las 94 viviendas de protección oficial y las 40 de precio tasado irán en las antiguas aulas del colegio de Santa María la Real. Este edificio, entre las calles Tafalla, Sangüesa y avenida de Galicia, se construyó entre 1955 y 1958. Obra de Víctor Eusa, su fachada, las torres y algunos elementos de la capilla y el salón de actos están protegidos.

Grupo Arrasate está en contacto con Nasuvinsa, sociedad del Gobierno de Navarra, para trasladarle toda la documentación sobre la promoción de viviendas. Una vez que Nasuvinsa apruebe el expediente, hay un proceso de calificación provisional que suele tardar uno o dos meses hasta la aprobación definitiva. Será entonces cuando puedan adjudicarse. La sociedad pública lleva a cabo a lo largo del año cuatro procedimientos de adjudicación, el 1 de marzo, 1 de junio, 1 de septiembre y 1 de diciembre. Lo más probable es que la promoción de Maristas se incluya en la tanda del 1 de junio o 1 de septiembre. Entonces se abrirá un periodo de 15 días naturales para que las personas interesadas y que figuran en el censo de demandantes se inscriban a través de una aplicación.



“5 AÑOS BUSCANDO UNA VPO"

Ayer acudieron a la oficina de Grupo Arrasate personas interesadas tanto en las VPO como en las libres. Rubén Pérez, pamplonés de 42 años, lleva ya 5 años intentando conseguir una vivienda de protección oficial en Pamplona. “En Lezkairu ya no hay promociones actualmente. Tampoco he conseguido en Ripagaina o Mutilva, otras zonas que me han interesado”, explicaba Pérez, que hace un año contactó con la oficina de Arrasate en Guipúzcoa y le dijeron “que iba para largo”.

Jesús María Barrenechea, de 69 años y vecino de la Rochapea, también quería tantear las opciones de lograr una VPO o VPT en Maristas. “Tengo a la hija vivienda en Lezkairu y a mi mujer y a mí nos gustaría estar más cerca de ella, pero en Lezkairu han subido mucho los precios”, explicaba.

Otro joven se interesó ayer por los áticos dúplex de las viviendas libres. “Me han dicho que hay de 114, 140 y 145 metros cuadrados, con terrazas entre 30 y 40 metros a partir de 415.000 euros. Somos cinco en casa y llevo un tiempo buscando un piso amplio en el centro. Los de Salesianos son un poquito más caros que estos”, explicaba a la salida de la oficina. Según informan en la oficina de Pamplona, los que reserven una de las viviendas deberán aportar una entrada del 25% del valor del piso.

FALTA POR CONCRETAR LA CESIÓN DE ESPACIO PARA EL FUTURO CIVIVOX



Grupo Arrasate prevé iniciar las obras en el colegio de Maristas en cuanto obtengan el visto bueno del Ayuntamiento al estudio de detalle. Queda por concretar cuántos metros se va a ceder al consistorio para la construcción del Civivox, que va a ir en el eje central del edificio, donde está la capilla y el salón de actos. La promotora ha presentado distintas alternativas. El área de Urbanismo espera resolver “en breve” el expediente. Será entonces cuando podrán arrancar las obras, que durarán entre 24 y 30 meses, calcula la promotora. Arrasate todavía no ofrece los planos definitivos de las viviendas a los interesados. Lo hará cuando tenga ya el visto bueno de Urbanismo. En el patio se va a construir un parking subterráneo de seis plantas, de tal forma que las viviendas tendrán una plaza de garaje con opción de una segunda y trastero. Debido a la complejidad técnica de esta excavación, tampoco tienen planos definitivos del subterráneo. Habrá también locales comerciales y una plaza pública de 800 metros.