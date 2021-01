El comité de personal laboral pide "un servicio de atención domiciliaria público y justo"

Actualizada 18/01/2021 a las 11:09

El comité de personal laboral del Ayuntamiento de Pamplona ha apostado por "un servicio de atención domiciliaria público, justo y eficaz" y ha advertido de que no cejará en "defender nuestros intereses laborales y los derechos de la ciudadanía a la que prestamos nuestros servicios".

En un comunicado, el comité ha señalado que "venimos observando con preocupación que en los últimos días se están reiterando desde distintos ámbitos una serie de manifestaciones discutibles sobre el futuro del EMAD y de la atención domiciliaria en Pamplona".

En este sentido, el comité de personal laboral ha expresado su desacuerdo "con gran parte de dichas pretensiones" y ha considerado que "no es de recibo la propuesta de algunos grupos políticos respecto a la creación de una empresa municipal para la gestión de dicho servicio".

A su juicio, "se basan en criterios parciales, pretendidamente economicistas y en menor medida gestores y, en cierto grado, en una culpabilización de las trabajadoras familiares". "Sin embargo, no entran suficientemente en cómo es o ha sido la gestión municipal. Si hay mala gestión o no es adecuada lo seguirá siendo, si no se toman otra serie de medidas, en una dependencia directa de la Administración municipal, en un organismo autónomo, en una empresa pública o en cualquier otro invento", ha sostenido.

Para el comité de personal laboral del Consistorio, "el pretendido absentismo de las trabajadoras y trabajadores familiares no puede detenerse en mostrar una cifra, sino que debe entrar en un análisis de los factores que pueden ser muy diversos: edades medias, patologías previas, inadecuadas condiciones de trabajo, sobrecarga laboral, etcétera".

"Estos condicionantes no desaparecerán por arte de magia al pasar la plantilla a una empresa pública, si no se hace un estudio serio de las causas y se adoptan decisiones meditadas y adecuadas", han planteado.

En su opinión, "una empresa municipal en sí no solucionará el problema, salvo que pretenda utilizarse para aplicar relaciones laborales autoritarias, injustas o desproporcionadas". "No se puede aceptar que se pretenda hacer recaer la mayor responsabilidad en el eslabón más débil. Una empresa pública parece seguir siendo algo pretendidamente público, pero menos. Según se plantee y se ejecute puede ser el peldaño anterior a una privatización pura y dura", han señalado desde el comité.

Según ha indicado, "la supuesta optimización, ahorro y eficacia gestora corre el peligro de que, además de ser solamente aparente y de escaparate, se base en precarizar el empleo y deteriorar las relaciones laborales".

"Un mal clima laboral, además de afectar a trabajadores y trabajadoras, va en detrimento de la calidad del servicio hacia las personas atendidas, especialmente vulnerables, aun contando con el gran espíritu de profesionalidad y sacrificio que ha venido presentando desde siempre el personal del EMAD, manifestado aún más durante las difíciles condiciones de la pandemia", ha agregado.

A su juicio, "no se puede tolerar que desde el Ayuntamiento pretendan quitarse el muerto no asumiendo su propia responsabilidad y se eche a un pozo sin fondo el EMAD, se le ponga una tapa y se pierda la llave".

"La Administración pública, sea estatal, autonómica o local, debe asumir su cometido y luchar por lograr una administración moderna, ágil, eficaz y eficiente de verdad, sin desentenderse de sus cometidos y depositarlos en entidades privadas, semiprivadas o similares, en detrimento de los derechos laborales y de la ciudadanía", ha reivindicado el comité de personal laboral del Ayuntamiento.