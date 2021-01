Policía Municipal interviene en varias fiestas ilegales en domicilios de Pamplona

Actualizada 15/01/2021 a las 10:14

Policía Municipal de Pamplona, en colaboración con agentes de Policía Foral, ha intervenido en las últimas horas en varias fiestas ilegales en locales y domicilios de la capital navarra.

Según ha informado el cuerpo en una nota, en el barrio de la Milagrosa se ha intervenido en una fiesta de cumpleaños en un local con 16 personas (adultos y menores) de distintos núcleos familiares y sin ninguna medida de seguridad. También se ha intervenido en otras dos fiestas de cumpleaños en el interior de viviendas, una en el barrio de Buztintxuri, con 11 personas (8 adultos y 3 menores) y otra en San Jorge, con 10 personas (6 adultos y 4 niños).



En el Segundo Ensanche, también se ha intervenido en una residencia universitaria tras tener conocimiento de una fiesta con un grupo importante de jóvenes incumpliendo la normativa tanto en el interior como en el exterior (fumando, sin mascarilla, en grupos numerosos, etc..). En este mismo barrio, el responsable de un establecimiento hostelero solicitó ayuda a los agentes por no poder controlar a los jóvenes allí congregados.



Además, 7 personas han sido denunciadas en las últimas por no usar mascarilla, y varias más por incumplimiento de horario y circular por la vía pública entre las 23:00 h y las 06:00 h.