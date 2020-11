Una joven pamplonesa denuncia una agresión tránsfoba en Barcelona

Actualizada 21/11/2020 a las 10:02

Eva Vildosola, una joven pamplonesa, ha denunciado a través de sus redes sociales haber sufrido una agresión tránsfoba en Barcelona

La joven narra que este viernes 20 de noviembre, nada más salir de su casa, le han empezado a gritar "¡puto travelo! ¡engendro! y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo".

Vildosola reflexiona en su cuenta de Instagram: "Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo, bastante mal lo he pasad toda mi vida intentando ser lo que soy hoy, como para que venga alguien a arrebatármelo".



La joven ha decidido denunciar públicamente la agresión. "No me merezco esto", señala. "Llevo dos meses viviendo en Barcelona, vine aquí buscando paz, a disfrutarme a mí misma porque lo necesito, no a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo. Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexuales".

"Esto es lo que me ha pasado a mí, pero por desgracia le pasa a mucha gente trans y hubiese podido acabar peor, yo no hago daño a nadie, no tenéis derecho a hacer esto, NO MÁS TRANSFOBIA POR FAVOR, no quiero morir mañana", proclama

La Federación Estatal LGTB ha condenado la agresión a Eva Vildosola. "Condenamos la agresión sufrida por Eva y le damos nuestro apoyo y fuerza. Por eso se hace necesaria, una Ley Integral Trans y de igualdad social, donde estos hechos no queden impunes", ha señalado la entidad.