Ampliarán las plazas de aparcamiento de la zona azul en Rochapea

Actualizada 18/11/2020 a las 07:38

El Ayuntamiento, a instancias de una declaración presentada por EH Bildu, se compromete a corregir “el pintado de las plazas de estacionamiento regulado que no cumplen la normativa en varias calles de la Rochapea”, concretamente en el grupo San Pedro. El texto, que se aprobó con el apoyo de todos los grupos municipales, insta asimismo al concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, a convocar una asamblea abierta en el barrio “para escuchar las propuestas y sugerencias vecinales que mejoren las condiciones de la implantación de la ORA en el barrio”.

La concejala de EH Bildu, Eva Aranguren, fue la encargada defender esta moción que pide que se corrija “lo que se hizo mal”. “Se pintaron plazas muy estrechas de aparcamiento”, apuntó, algo que varios vecinos denunciaron en la reunión que el concejal mantuvo en la Rochapea el pasado 13 de enero. “Cuando se aparcan dos vehículos contiguos, los conductores no tienen espacio suficiente para acceder a su vehículo”, recoge el texto de la declaración.

El concejal aludido, Javier Labairu (NA+), atribuyó el error a la gestión del anterior gobierno municipal, al tiempo que aseguraba que “no existe normativa sobre las dimensiones de las plazas”. Según precisó, el criterio actual en Pamplona es que las plazas tengan 2,5 metros. “Cuando ustedes gobernaban, pintaron en la Rochapea aparcamientos que iban desde los 2,60 a los 1,60 metros. Y fueron ustedes, en el pliego de condiciones de la ORA, quienes pusieron explícitamente que se pintasen encima de las que estaban”, dijo.

Labairu apuntó que se trata de una cuestión puntual “para la que no existe presupuesto”. Por eso, planteó dos opciones para resolver la situación, que deberían suponer o una modificación presupuestaria o su inclusión en las cuentas de 2021: una de fresado, replanteo y repintado de las plazas (25.000 euros), y otra de asfaltado, replanteo de plazas y pintado (50.000 euros), esta última la recomendada por los técnicos.