El anteproyecto de Presupuesto de Pamplona para 2021 eleva el gasto un 18,8%

Actualizada 12/11/2020 a las 14:06

El anteproyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona para 2021 eleva el gasto a 231,4 millones de euros, un 18,8% más que la prórroga inicial de las cuentas de este año, que fue de 188 millones de euros.



El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri, han presentado este jueves las líneas generales del anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2021.



Los 231,4 millones de euros del presupuesto se desglosan en 193,4 millones en gasto corriente y de funcionamiento vinculado a la gestión de las diferentes áreas municipales, 8 millones en concepto de intereses, amortizaciones de préstamos y anticipos y 30 millones para inversiones.



En caso de una nueva prórroga, el presupuesto quedaría reducido nuevamente, de forma inicial, a 188 millones de euros (180 correspondientes a la gestión de las áreas y 8 millones para intereses y amortizaciones).



En el mes de mayo, una vez cerrado el ejercicio de 2020 e incorporados a las cuentas los remanentes de tesorería, se calcula que el presupuesto, tanto si se aprobara como si se prorrogara, podría aumentar en unos 15 millones de euros, que irían destinados también a inversiones y gasto corriente. El presupuesto municipal podría incrementarse entonces hasta los 246,4 millones de euros o hasta los 203 si se prorrogara.



El alcalde de Pamplona ha advertido de las "consecuencias de un Presupuesto prorrogado" en un año "muy difícil" por la pandemia de Covid-19. "Es un año diferente, estamos en un momento distinto, muy difícil, un momento de pandemia que nos obliga a actuar de manera diferente, tanto en la elaboración de los Presupuestos, como en lo que yo entiendo que debe ser una posición diferente de los grupos municipales para la aprobación de los Presupuestos", ha indicado.



Ha señalado que, si se produce esa prórroga, "el 1 de enero el Presupuesto disponible es de solo 188 millones". "Ese día tendríamos un pérdida de 43,4 millones. Ya sé que todo el mundo dice que ya iremos aprobando las modificaciones presupuestarias, o no, pero la realidad es que en ese instante en que se dijera no a la aprobación los Presupuestos dejamos de tener disponibles 43,4 millones de euros par la ciudad. No quiero ser dramático, pero las modificaciones significan tiempo, la gestión va a ser mucho más difícil y eso también lo saben los partidos de la oposición", ha indicado.



Por ello, Enrique Maya ha llamado a "la responsabilidad de todos para que se puedan aprobar los Presupuestos" y, citando una frase pronunciada el miércoles por el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, respecto a los Presupuestos de la Comunidad, el alcalde ha señalado que "difícilmente ninguna fuerza va a poder oponerse al proyecto de Presupuesto en Pamplona".