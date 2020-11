La policía y la fiesta del edredón en un piso de la calle Esquíroz

Actualizada 03/11/2020 a las 06:00

Los agentes llegaron al portal de la calle Esquíroz sobre las 21.30 horas del viernes y rápidamente se dieron cuenta de que no era una fiesta discreta. En uno de los balcones del bloque, tres jóvenes bebían sus copas, sin mascarilla. La música se escuchaba desde la calle. Al tocar el timbre, dejaron los vasos a un lado y abrieron la puerta. Amablemente quitaron la música e invitaron a entrar a los policías al domicilio. Jóvenes, originarios de Venezuela o Suiza, aseguraron que solo estaban convivientes. “¿Y en esas habitaciones?”, preguntaron recelosos los policías, señalando unas puertas cerradas. Al abrirla, descubrieron con sorpresa a una chica, “escondida debajo del edredón”, recoge el informe. “Vive aquí”, dijeron los chicos. “Y está durmiendo”, añadieron. No debía importarle la música. Tampoco a los de la habitación contigua, con otras dos personas en su interior, también en la cama. “Al final eran más de 6, sin duda, y cuando los policías les informaron que iban a denunciarles, comenzaron a enfadarse. Hubo que calmar a uno que decía que había tomado demasiado tequila”, informaron en Policía Municipal .

112 DENUNCIAS

El dispositivo conjunto de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona en esta delicada situación sanitaria entre el jueves y el domingo se saldó con un total de 112 denuncias en la capital navarra, entre ellas la relatada en la calle Esquíroz. En concreto, 47 denuncias fueron por consumo de alcohol en la vía pública, 17 por incumplimiento de horario y 14 por no llevar mascarilla. Además, se intervino en 7 domicilios por fiestas y/o reuniones, todas con personas que no conviven. Se interpusieron multas de 600 euros para los participantes identificados y de 3.001 euros para el organizador. Además de la calle Esquíroz, los policías intervinieron en otra fiesta de cumpleaños con 3 adultos y 8 menores celebrada en la travesía Carriquiri. por ejemplo. Y, además del covid, los policías también actuaron cuando la situación, aun entre convivientes, se fue de las manos, como en una intervención con 5 chicas jóvenes, inquilinas del mismo piso, que no incumplían ninguna norma covid, pero tenían la música a tope, hartando a sus vecinos. “La ordenanza de civismo sigue vigente, y en este caso ese fue el motivo de la denuncia”, indicaron en Policía Municipal.