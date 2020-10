La transformación del sur de San Jorge se prolongará hasta abril

Actualizada 09/10/2020 a las 06:00

Habrá que esperar hasta abril para ver la mayor transformación de la última década en San Jorge, que cambiará la fisonomía del sur del barrio. La actuación abarca 10.000 m2 enmarcados por las calles Doctor Salva y Sanduzelai, el río Arga y la avenida de Navarra y que en los años 70 se urbanizó con un patinódromo. Con los años, el espacio cayó en desuso y el entorno se mimetizó con una de las partes más degradadas del barrio. Por eso en la pasada legislatura se impulsó el plan Erdigune para recuperar esta zona como un gran parque que dé continuidad al paseo fluvial.

El 28 de septiembre se iniciaban los trabajos adjudicados por 1,4 millones de euros a la UTE formada por Lacunza Hermanos y Suescun Construcciones. El plazo de ejecución de 180 días les obliga a dejar finiquitada la ejecución del proyecto para la primavera de 2021, que habrá convertido la zona en una gran plaza de 5.600 m2 acompaña por otros 4.700 de zona verde. No será un espacio diáfano, ya que el diseño contempla instalar parques infantiles para diferentes tipos de edad, un circuito del parkour, pista polideportiva y un gimnasio al aire libre.

Las obras se han iniciado por el patinódromo, del que se está levantando el firme y por la unión de la calle Santa María Vicenta con el paseo del Arga, donde se ubica el chalé de Gridilla que sirve como apoyo al centro comunitario de iniciativas sociales y que se integrará en el futuro parque. No así las conocidas como casas gridillas, que sí serán demolidas.

Estas construcciones de la década de los cincuenta y de propiedad municipal apenas interfieren en la urbanización de la plaza por lo que su demolición no se ha hecho pareja a las obras. Ahora el derribo se encuentra en fase de adjudicación una vez que ha desalojado de allí el material que guardaba en los bajos del inmueble el área de Conservación Urbana. En su lugar, se levantará un bloque pequeño de viviendas que cerrará la manzana de Doctor Salva en esquina con Ildefonso Labayen. Pero será sin invadir el parque, como lo hace ahora parte de uno de los edificios, que se reconvertirá en zona verde.

Las actuaciones de estos primeros días han requerido desviar el tráfico cortar el acceso peatonal a la zona desde la avenida de Navarra y se establecerán caminos paralelos de paso para locales y viviendas de las calles Doctor Labayen y Santa Vicenta María. Además, en las calles Doctor Salva y Doctor Landa únicamente se podrá transitar por una acera y el estacionamiento de vehículos se limitará a una de las dos bandas.

“Por último, ya en marzo del año que viene, se acometerá la tercera y última fase de las obras con la ejecución de los paseos, caminos y sendas, que comunicarán la nueva plaza con el parque fluvial del Arga y con el resto del barrio. Estos trabajos provocarán desvíos provisionales mediante plataformas de madera en el parque fluvial y el uso de pasarelas para el acceso a portales y locales en el entorno de Doctor Labayen”, avanzan desde el Ayuntamiento.

La financiación ha sido plurianual; es decir, procedente de dos ejercicios diferentes: en 2019 se aprobó parte en las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) y este año irá con cargo a los presupuestos. Por eso se ha querido adjudicar la obra a caballo de dos años.

MÁS PRESENCIA POLICIAL

En general, los vecinos están conformes con la obra ya que consideran que el patinódromo se había quedado obsoleto. “Y sólo se utilizaba para hacer botellón. Me parece muy buena la idea un parque, pero con más presencia policial para evitar otros usos”, comenta Begoña Preboste Goñi, un ama de casa de 69 años. “Vivo justo enfrente y será agradable ver árboles y jardines que este barrio los necesita. Pero también más intervención social porque hay inmigrantes que no se integran y hacen de lugares su coto privado. Que no pase en el parque”, deseó esta vecina de San Jorge desde hace 45 años.

Pablo Sánchez Sánchez, albañil de 63 años, no vive en San Jorge. “Pero llevo desde hace una década paseando por aquí y a mí me gustaba la tranquilidad de la zona. Pero si poner un parque es para mejorarla, pues estupendo. Aunque ahora mismo, con toda la obra, tengo que dar un rodeo tremendo”.

Sabel Silva Tamara, de 52 años y gruista, lleva desde 2017 residiendo en San Jorge. “Y he sido testigo de los botellones que se hacían en el patinódromo. Creo que un parque más amplio, con más luz y abierto al barrio hará que venga mucha gente y los que hacían un mal uso se vayan. Esperemos”.

Detrás de la verja, parpadeando para evitar las lágrimas, Mario López Castineiras, un antiguo cantero de 66 años, mira como se arrancan los adoquines del suelo que rodean la pista de patinaje. “Como para no emocionarme, si estas piedras las puse yo con mi hermano y verlas ahora todas levantadas... Veo las obras desde mi ventana, bajo a la calle y me vienen muchos recuerdos. Pero sí es verdad que se había quedado antiguo, que lo utilizaban para mal cuando antes veníamos las familias con los niños. Ojalá el parque atraiga de nuevo a los pequeños para jugar”.

Recuperación también de siete edificios aledaños al futuro parque

Mientras la zona dotacional del sur del barrio avanza ya en su transformación, también se quiso incorporar a esta recuperación los bloques aledaños del futuro parque. Para ello pasaron a ser zona preferente de ayuda como en su día lo fueron las casas más antiguas de Lezkairu, las del Ferrocarril o las de Carretera de Sarriguren; una catalogación que da derecho hasta un 50% de subvención foral para envolvente térmica (7.500 € máximo por vivienda) y del 40% por parte municipal (6.000 € máximo por vivienda) o entre el 30-40% para accesibilidad del Gobierno (máximo de 5.000-10.000 €) o del 25% del Ayuntamiento (máximo de 5.000). En este caso, se benefician 60 pisos de los portales 1,3, 5 y 7 de Doctor Salva, 17 y 19 de Doctor Labayen y 5 de Sanduzelai. Los siete edificios, de idéntica tipología y con altura de planta baja y 4 pisos, se construyeron en 1970.