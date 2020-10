Maya dice que los 30.000 m2 comerciales de Arrosadía no se harán al completo

Actualizada 07/10/2020 a las 06:00

El martes, en el foro del barrio de Iturramama, salió a colación el centro comercial de la Meca que, recordó el alcalde Enrique Maya (NA+), ha reducido considerablemente sus dimensiones, pasando de 8.000 m2 a 2.500. “Un supermercado grande”, describió el primer edil. Por eso, ahora el que preocupa a los comerciantes de la zona - así lo aseguró un vecino e integrante del colectivo Erletokieta- es el que se proyecta de 30.000 m2 en Arrosadía, en la muga con Iturrama.

Según Maya, el de Arrosadía seguirá la misma estela. “Hay una voluntad de los promotores de reducirlo. Y es una buena noticia que se vaya a modelos más cercanos al comercio del propio barrio”. El planteamiento inicial era crear una zona de uso comercial y oficinas junto a la Morea. Pero la anulación del plan de Galar hizo que la tramitación volviera al inicio en la definición de usos de la parcela.

El primer edil recordó que, además, el Ayuntamiento es propietario del 70% de un solar de 19.000 m2 integrados en esa unidad. “Y nos podemos negar a ejecutar nuestra parte”. Maya dio la palabra al concejal Javier Leoz (Geroa Bai) cuando éste hizo señas porque, según afirmó, el alcalde había dado una información errónea: que su grupo y EH Bildu querían viviendas y uso comercial. “No, sólo hemos planteado viviendas”, afirmó.

RAMPAS ABEJERAS

El del martes fue el primer foro de barrio convocado en el marco de la pandemia por lo que el aforo de la salón de actos del Civivox de Iturrama se redujo a la mitad, de 240 a 120 butacas. A la entrada, un empleado proporcionada hidrogel y medía la temperatura y, durante el foro, el micrófono del público se forraba con un plástico nuevo en cada intervención. Pero a pesar de todas las medidas de seguridad tan sólo acudieron una quincena de personas en una de las citas de barrios más concurridas.

Enrique Maya presidió el encuentro junto al concejal de barrio, Fernando Aranguren, que anunció que un nuevo sistema eléctrico acortará considerablemente el tiempo de reparación de las rampas de Abejeras. “Ahora ya no será necesario desmontar toda la estructura”, dijo sobre una instalación que sufre constantes averías. Y se desveló que de las 23 denuncias en pisos de estudiantes por molestias, 8 eran de Iturrama. “Pero la proliferación de futuras de residencias, como en Media Luna, antiguo colegio Santo Ángel o en el solar de la Meca harán que la presencia de universitarios no sea tan grande en pisos particulares”, vaticinó Maya.

No se hará la rotonda de la Vuelta del Castillo



Aunque ayer no se preguntó sobre la rotonda en la vuelta del Castillo, a la altura de la casa de las conchas, Enrique Maya antes de las intervenciones del público quiso hablar sobre este tema que sí se ha repetido en anteriores foros. “Se nos pide que se habilite desde Pío XII la salida por la Vuelta del Castillo hasta la Misericordia con esta rotonda y así evitar tener que ir hasta el colegio el Huerto. Se limitó el tránsito rodado por una intención que no ha sido bien explicada: la de a futuro dejar esta zona para uso peatonal y con el tráfico restringido a los vecinos”, explicó el primer edil. Sí se le pidió una conexión peatonal entre el barrio y la zona sur de Pamplona con la franja de campus de la Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra. Y adelantó que se estudia a corto plazo colocar unos semáforos ya que la solución de la pasarela es muy costosa.