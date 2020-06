Actualizada 24/06/2020 a las 08:16

En principio, o eso aseguró Navarra Suma ayer martes en la comisión de Asuntos Ciudadanos, el objetivo era aprobar una declaración institucional sobre la conmemoración del 28 de junio, Día Internacional a favor de la Liberación sexual y del Orgullo LGTBI+. Pero la realidad fue que a la sesión se llevaron dos propuestas, la que avalaba la coalición con aportaciones del PSN y la que suscribía Bildu. El debate llegó ya con la urgencia, que la de NA+ pasó con el voto de todos, mientras que la de Bildu topó con la negativa del grupo de la alcaldía.

El motivo, alegó su edil María Caballero primero y María García-Barberena después, es que la formación abertzale sólo pretendía “manosear un tema” en el que todos estaban de acuerdo. “Y lo que ustedes traen es la misma del año pasado a la que sólo le añaden la coletilla de Skolae. Así demuestra que le importa muy poco el colectivo LGTBI, sino que sólo trata de hacer debate cuando ese colectivo lo que nos pide es unidad política y social”.

Eva Aranguren (Bildu) reprochó a NA+ haber roto un acuerdo no escrito en este tipo de declaraciones. “La redacción siempre se dejaba en manos de los técnicos del área. Y me reconocieron que no ha sido este el caso, por lo que teníamos todo el derecho a traer nuestra propia propuesta”, dijo Aranguren, que acusó a la coalición de votar en contra por la referencia a Skolae. “Pero es un programa que educa en los valores de la igualdad y que ustedes por cierto rechazaron”.

Al final, ambas propuestas salieron adelante; la de Bildu con los votos en contra de NA+ y la de la coalición con la abstención de la formación abertzale, mientras que PSN y Geroa Bai apoyaron las dos declaraciones, aunque se lamentaron de no haber llegando a un consenso.