AZ Ekimena rechaza la ampliación del espacio para terrazas en el Casco Viejo de Pamplona

Actualizada 09/05/2020 a las 17:20

AZ Ekimena ha rechazado la ampliación del espacio destinado a las terrazas de los establecimientos del Casco Viejo de Pamplona y ha hecho un llamamiento a "la reflexión y a lograr un consenso lo más amplio posible en base a defender los puestos de trabajo de las personas que trabajan en la hostelería del barrio".



El colectivo ha subrayado que "la situación creada en los últimos años no era ni será sostenible en el tiempo". "No puede ser que decenas de establecimientos creados como cafeterías se conviertan en la práctica en bares" ni que "algunos establecimientos se apropien de plazas del Casco Viejo", ha manifestado en una nota.



"Las plazas son suelo público que siempre defenderemos, y por tanto no creemos que la solución sea dejar más sitio para las terrazas, tal como ahora se plantea", ha destacado.



En este sentido, ha considerado que la Administración debe "garantizar que las calles y plazas puedan ser para disfrute de todas las personas, y lo debería hacer escuchando a todos los sectores implicados". "Se debe ayudar a la hostelería a mantener sus puestos de trabajo de otra manera más equitativa", ha reclamado.