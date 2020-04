Un informe avala la suspensión de licencias para casas de apuestas

29/04/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Pamplona tiene competencias para suspender licencias urbanísticas relacionadas con usos concretos, y puede hacerlo también si viene justificado por un interés público al que debe proteger. En torno a estos dos argumentos gira el informe jurídico que rechaza el recurso de reposición presentado contra el acuerdo municipal que suspendía durante un año la tramitación de licencias de obra para nuevos locales de apuestas, salones de juego y bingos.



El citado acuerdo se adoptó el pasado mes de noviembre como una medida cautelar ante la alarma social existente por el incremento de la ludopatía y de la implantación de este tipo de locales. Poco después la Asociación Navarra de Licenciatarios de Apuestas Deportivas (ANLAD) presentaba un recurso de reposición para solicitar la anulación del acuerdo.



EL RECURSO Y LA RESPUESTA



Para ANLAD, el Ayuntamiento de Pamplona no tiene competencias para acordar la suspensión de licencias porque carece de facultades legislativas en materia de salud pública y en la de juegos y apuestas. El informe municipal recuerda por el contrario que la apertura de establecimientos de apuestas compete tanto al Gobierno de Navarra como a los ayuntamientos, y explica que mientras el primero se hace cargo de la autorización previa de la actividad, los segundos son los que se encargan de la concesión de la licencia de obras y apertura de los locales.



Añade además la letrada de la Gerencia de Urbanismo que el acuerdo municipal no se adoptó por las competencias en materia de juego ni sanitaria, pero que el ayuntamiento sí está habilitado para suspender licencias urbanísticas “con usos concretos”.



El segundo motivo del recurso son las vulneraciones en las que según ANLAD incurre el consistorio pamplonés con respecto a la ley de libre acceso a las actividades de servicio. En concreto señala que el ayuntamiento no puede imponer un régimen de autorización salvo excepciones. La respuesta municipal se basa aquí en la “creciente alarma social generada por el incremento de la ludopatía”, y en una sentencia del Tribunal Supremo según la cual las licencias vinculadas a esta actividad pueden estar sometidas a limitaciones “si estas son proporcionales al interés público digno de salvaguarda”.



TAMBIÉN EN HOSTELERÍA



Finalmente el recurso estima que el artículo de la ley de Ordenación del Territorio al que hace referencia el acuerdo municipal alude en realidad a las licencias de parcelación y que por lo tanto no da cobertura jurídica la suspensión aprobada el pasado mes de noviembre.



En este sentido el informe municipal dice que ya en ocasiones anteriores el Ayuntamiento de Pamplona ha suspendido licencias para poner límites al planeamiento urbanístico, por ejemplo, para actividades como los bancos y para establecimientos de hostelería el Casco Antiguo con el fin de evitar la saturación. Y añade que, además, estas medidas “han recibido el aval de los tribunales de justicia de Navarra”.



Recuerda el informe la suspensión aprobada por el equipo del cuatripartito (Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E) en agosto de 2015 y que afectó a la tramitación de licencias de cafeterías, restaurantes y sociedades gastronómicas en el Casco Antiguo. Y cita que la demanda presentada en tonces fue desestimada por el juzgado de lo contencioso administrativo con el argumento, entre otros, de que la toma de decisiones sobre el planeamiento no siempre están basadas en criterios técnicos-urbanísticos, “sino también desde criterios sociológicos, económicos, culturales, medioambientales, etc”.