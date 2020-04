Policía Municipal de Pamplona multará desde hoy si se incumplen las normas al salir con niños

Actualizada 27/04/2020 a las 11:59

La primera salida de los niños a las calles de Pamplona tras más de cuarenta días de confinamiento se saldó sin sanciones por incumplimientos por parte de la Policía Municipal, que centró su labor en informar sobre las normas, pero que a partir de este lunes sancionará a quienes no las respeten.



Así lo han indicado fuentes de la Policía Municipal que han detallado que su tarea este domingo fue la desplegarse por las distintas zonas de la ciudad y avisar y concienciar a los adultos, al igual que se hizo cuando entró en vigor el estado de alarma.



En este sentido se informó de que pueden salir los menores de 14 años una vez al día, durante una hora, un kilómetro alrededor de su domicilio y acompañados por un adulto.

En la primera jornada aunque se detectaron incumplimientos "no fueron masivos, la mayor parte de los padres y madres cumplieron", subrayan.



No obstante reconocen que sí que hubo actuaciones contrarias a la norma, la más frecuente el no respeto de la distancia de seguridad por parte de los adultos.



En algunos sitios, comentan, parecía más que en lugar de salir los niños habían salido los padres, que se juntaban en grupos hablando varios entre ellos, con seis o siete niños alrededor. Y, remarcan, el confinamiento no se ha abierto "para que los padres se relacionen, sino para que los niños salgan a la calle".



Por el momento, según indican, no está previsto el cierre de zonas de paseo o parques más allá de las zonas de juegos infantiles que ya están cerradas.



Tras esta primera jornada informativa anuncian que a partir de este lunes las infracciones que se detecten serán propuestas para la sanción correspondiente.



Por otra parte y en relación con el incumplimiento del estado de alarma, indican que en la jornada de ayer fueron sorprendidas tres familias que pretendían hacer una barbacoa en un terreno privado.