Actualizada 16/03/2020 a las 14:36

El Ayuntamiento de Pamplona, a través del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles suspende el plazo de preinscripción para las escuelas infantiles de su red. Una decisión tomada que desplaza a la inicial de hacerlo mediante cita previa, siguiendo lo establecido en la orden Foral del Consejero de Educación y la declaración del Estado de Alarma, por las que se suspenden e interrumpen todos los plazos de preinscripción y matrícula del alumnado en todos los centros, etapas y ciclos.

Esta decisión quiere contribuir a la mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. El Consistorio está mandado mensajes SMS personalizados a quienes ya tenían cita, desconconvocándoles.

Al igual que en las dependientes de Gobierno de Navarra las trabajadoras y trabajadores de Escuelas Infantiles municipales trabajarán desde casa con tareas asignadas desde la dirección.

En Pamplona existen once escuelas infantiles de titularidad municipal (Mendebaldea, Haurtzaro, Mendillorri, Fuerte el Príncipe – Printzearen Harresi, Donibane, Izartegi, Goiz Eder, José María Huarte, Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña y Hello Egunsenti). Hay en la ciudad otras cinco Escuelas Infantiles dependientes del Gobierno de Navarra (Santa Teresa, San Jorge, Nuestra Señora de los Ángeles, Ninia Etxea y Nuestra Señora de Roncesvalles).