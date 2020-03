Actualizada 10/03/2020 a las 16:17

Desde este martes 10 de marzo y hasta el viernes 13 por la mañana, el Museo de Educación Ambiental ofrece un espacio donde intercambiar bicicletas que ya no se usen y estén en buen estado por otras bicis. El mercadillo está dinamizado por la microcooperativa Iru Ziklo, responsable de supervisar y aceptar los intercambios. La participación es libre, aunque solo se podrá realizar un cambio por persona. El horario del mercadillo coincide con el del Museo de Educación Ambiental, por las mañanas de 10 a 13 horas y por las tardes, hasta el jueves, de 18 a 20 horas.

El intercambio de bicicletas se realiza en el momento. Las personas interesadas llevan su bici, que en la medida de lo posible ha de estar en buen estado, y se valida un cambio equitativo y equilibrado. Para ello, se realiza una valoración previa de la bicicleta y se califica según una escala de colores. Una vez determinada la valoración de la bici, se podrá intercambiar únicamente por una de valor similar. Se recomienda incluso darle un repaso a la bicicleta en casa (o en un taller, si se estima) para llevarla en buenas condiciones y poder así intercambiarla por opciones mejores. La validación y la calificación por colores la lleva a cabo por el personal que dinamiza el mercadillo. Si no se llega a un acuerdo, si no se encuentra una bici que satisfaga, o si no convence lo que propone el personal del mercadillo, no se hace intercambio.

Estos mercadillos funcionan, además, como una herramienta de economía circular y de educación ambiental. Se alarga la vida útil de objetos como las bicicletas (o de juguetes, ropa, libros, complementos, como en el caso de otros mercadillos que el Museo organiza), se reducen el consumo, la generación de residuos y la presión sobre las materias primas, y las personas encuentran un espacio en el que relacionarse, sin dinero, por mutuo beneficio.

El jueves por la tarde, como suele ser habitual una vez al mes, se organiza también en el Museo de Educación Ambiental el taller ‘Bizitxoko – Repara tu bici’. Un espacio que tiene como objetivo compartir conocimientos sobre el arreglo de bicis mientras se disfruta poniendo a punto la bicicleta o ayudando a otras personas. El taller se celebra de 18 a 20 horas, con libre acceso y libre participación. Este rincón de la bici cuenta con la presencia y el asesoramiento de Juanjo Iriarte, experto en reparaciones de bicicletas.