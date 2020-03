La lucha de las mujeres en Suiza en los 70, en el ciclo 'Heroínas de cine'

Actualizada 07/03/2020 a las 10:42

El título propuesto como próxima sesión de ‘Heroínas de cine’ será, este próximo lunes 9 de marzo, ‘El orden divino’ (Suiza, 2017, 96’) de Petra Biondin. La sesión tendrá lugar en Civivox Iturrama y se repetirá el 17 de marzo en San Jorge. Su programación contribuye a las actividades municipales diseñadas en torno al 8 de marzo ‘Día Internacional de las Mujeres’.

La película es una comedia dramática no recomendada para menores de 7 años que se desarrolla en Suiza. Es el año 1971 y en ese momento y ese país las mujeres no tienen derecho al voto. El guion narra la peripecia vital de Nora, una ama de casa con dos hijos a la que su marido le prohíbe aceptar un trabajo. Su existencia en un pequeño pueblo no impedirá que despierte su conciencia política y comience, con otras mujeres, una lucha por el derecho al sufragio y por la libertad sexual. La película obtuvo tres premios en el Festival de Tribeca, incluyendo el de Actriz para Marie Leuenberger y el del Público; la película suiza más taquilleras en 2017 fue también nominada a mejor película de habla no inglesa en los Satellite Awards y entro en la Sección oficial de largometrajes a concurso en el Festival de Gijón de ese año.

Todo este ciclo de cine está incluido en el III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. La proyección comenzará a las 18 horas y a su término dará paso a una tertulia que está previsto finalice sobre las ocho y media de la tarde. La entrada al conjunto de actividades es libre, aunque hay que retirar invitación desde una hora antes en los lugares donde vaya a tener lugar la proyección. El límite de invitaciones es de dos por persona.

Será María Castejón Leorza, doctora en Historia, escritora y profesora, además de especialista en historia de mujeres y representaciones de género en los medios audiovisuales será la encargada de para a revisar los estereotipos de género que se difunden desde la cinematografía y consolidar las miradas igualitarias en este ámbito. El siguiente filme del ciclo será ‘Girlhood’ (Francia, 2014, 112’), que se proyectará el 23 de marzo en Civivox Iturrama y el 31 de marzo en San Jorge. La realizadora gala Céline Sciamma rodó la historia de una banda de chicas adolescentes y rebeldes de un extrarradio urbano que desafían las normas.

HEROÍNAS DE CINE

Horario: 18 horas

Modera: María Castejón Leorza, doctora en Historia, escritora, profesora y bloguera

Civivox Iturrama. Los lunes

‘El orden divino’ (Suiza, 2017, 96’). 9 de marzo

Girlhood’ (Francia, 2014, 112’). 23 de marzo

Civivox San Jorge. Los martes

‘El orden divino’ (Suiza, 2017, 96’). 17 de marzo

• Girlhood’ (Francia, 2014, 112’). 31 de marzo

Todas las sesiones tendrán entrada libre previa retirada de invitación desde una hora antes, máximo dos por persona