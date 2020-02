El Ayuntamiento de Pamplona presenta el anteproyecto del Eje Sostenible de Labrit

Actualizada 28/02/2020 a las 12:08

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado el anteproyecto para dar solución al Eje Sostenible de Labrit que, a lo largo de casi dos kilómetros, incluirá un carril-bici de doble sentido y mejoras para el transporte público y para las personas que se desplazan a pie. La Junta de Movilidad se ha reunido este viernes para conocer el documento que no solo resuelve la incorporación de la infraestructura ciclista en las calles Vergel y Juan de Labrit, sino que ha diseñado un eje viario en el que los peatones, las bicis, el transporte público y los coches tienen cada uno su propio espacio, desde la calle Magdalena en su unión con la calle San Cristóbal en el barrio de Txantrea, hasta la calle Estella en su encuentro con Yanguas y Miranda en el Primer Ensanche.

Tras la Junta de Movilidad, el concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso, y la responsable de Movilidad del Consistorio, Maribel Gómez, han dado a conocer un anteproyecto trabajado por el Grupo Técnico de Movilidad teniendo en cuenta las aportaciones de colectivos ciclistas y de las asociaciones de la Txantrea vinculadas a esta intervención.

CARRIL-BICI PARA ENSANCHE, TXANTREA, ROCHAPEA, ANSOÁIN Y BURLADA

La solución escogida para la infraestructura ciclista ha sido un carril-bici de doble sentido y segregado del tráfico en la margen derecha subiendo desde la Txantrea al Casco Antiguo. Este carril quedará conectado con la pista-bici, también bidireccional, que transcurre paralela al río junto a la calle Padre Adoain y que facilita el acceso en bicicleta a la calle Marcelo Celayeta, uniendo Txantrea, Rochapea y Ansoáin. Asimismo, está previsto que se una a la pista-bici incluida en el proyecto de urbanización de Txantrea Sur, dibujada en paralelo al parque y al vial principal, que permitirá la conexión con Burlada.

Al llegar a la parte alta de la ciudad, el carril-bici bidireccional tendrá su continuidad por Juan de Labrit, Cortes de Navarra y calle Estella para garantizar la comodidad y la seguridad de las personas en bicicleta. Al mismo tiempo, servirá para calmar el tráfico, puesto que la incorporación de esta infraestructura limitará el ancho de las calzadas fomentando la reducción de la circulación de paso y su velocidad. El nuevo carril-bici llegará hasta el que se está ejecutando en la calle Navas de Tolosa y que conecta con los de Pio XII y hasta el que el Ayuntamiento proyecta ejecutar en la calle Yanguas y Miranda para vincular la meseta con los barrios de la zona Sur de la ciudad y las universidades. De esta forma, se comenzará a unir la infraestructura ciclista existente, creando una verdadera red.

Por todo ello, el desarrollo del Eje Sostenible de Labrit se considera un primer paso clave para establecer una red básica de vías ciclistas segregadas que asegure la conectividad ciclista entre las principales zonas de la ciudad e impulse el uso de la bicicleta en Pamplona y el área metropolitana.

CALMAR EL TRÁFICO, ENSANCHAR ACERAS E INTRODUCIR ARBOLADO

La infraestructura ciclista se desarrollará estableciendo un mejor reparto del espacio en las calles por las que transcurre, limitando el que se destina al coche privado tanto por la reducción de anchos de calzadas como por la eliminación de algunas plazas de aparcamiento. Este reparto más equitativo del espacio supondrá un beneficio al conjunto de la ciudad ya que contribuirá a calmar el tráfico y reducir accidentes, así como a mejorar la calidad urbana en general, controlando el ruido y mejorando la calidad del aire. Igualmente, la ganancia del espacio permitirá introducir arbolado y ensanchar aceras en algunos casos, estrategias que mejorarán el paisaje urbano.

En el caso de la calle Magdalena, el tramo comprendido entre la calle Lumbier y el encuentro con San Cristóbal perderá una fila de aparcamiento en línea. Lo mismo sucederá en la calle Estella, donde desaparecerá uno de los lados destinados actualmente a aparcamiento y el otro pasará a ser en línea.

LA GANANCIA PARA LAS PERSONAS QUE CAMINAN

En el diseño del nuevo desarrollo se ha tenido en cuenta que el Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona, guía de las actuaciones en materia de movilidad, señala que las personas que se desplazan como peatones deben recibir atención prioritaria. Por ello, se ha querido garantizar la calidad del espacio peatonal a pesar de las dificultades existentes para ensanchar las aceras en varios tramos del Eje Sostenible de Labrit. Sí se hará de mayor tamaño la acera paralela al muro de la Plaza de Toros hasta conectar con el camino que habitualmente utilizan las personas que suben y bajan a la Txantrea por la calle Vergel, que atraviesa la ladera del parque desde el final del puente y la calle Magdalena.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la permeabilidad peatonal en el corredor y la garantía del tránsito a pie en las mejores condiciones posibles en la subida y bajada por las calles Vergel y Juan de Labrit. Además, el calmado del tráfico y la mejora de la imagen urbana favorecerá el tránsito a pie y el disfrute de la zona, que cuenta con importantes recursos paisajísticos y patrimoniales.

En el mismo sentido, se ha decidido diferenciar el tránsito de bicicletas en las zonas peatonales, evitando la convivencia en espacios que deben ser casi exclusivos para peatones, aunque puedan ser compartidos en determinadas condiciones según la Ordenanza de Movilidad. Así, se habilitará el carril a lo largo de las calles Cortes de Navarra y Estella hasta Navas de Tolosa como alternativa al tránsito por las zonas peatonales de Duque de Ahumada, Carlos III y Plaza del Castillo.

ESTRATEGIAS INTEGRADAS PARA GARANTIZAR LA MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

La introducción de la infraestructura ciclista y el ensanchamiento de la acera en la calle Vergel a la altura del Frontón Labrit obligaba a eliminar uno de los carriles de circulación que sube al centro en el nuevo diseño presentado este viernes. Este hecho complicaba el buen funcionamiento de la vía como eje sostenible en el que el transporte público tiene prioridad junto a los modos no motorizados. Garantizar el paso de los autobuses urbanos en horas de mucho tráfico en las que pudieran producirse retenciones, por el semáforo colocado en el giro hacia la calle Amaya, ha requerido el desarrollo de nuevas estrategias.

La primera ha sido diseñar un carril exclusivo para los autobuses desde la intersección entre las calles Magdalena y Vergel y que al llegar al tramo del frontón se convierte en un carril compartido. Un poco más arriba vuelve a dividirse entre el carril bus de aproximación a las paradas y el carril de coches que continuará por la calle Amaya. Junto al frontón, cuando se reduce la circulación a un carril, los coches tendrán que ceder el paso al transporte público. Para asegurar la preferencia del autobús, la programación semafórica en el cruce de Magdalena y Vergel priorizará su salida.

La siguiente será concretar soluciones que permitan reducir el número de vehículos que utilizan estas calles del centro para atravesar Pamplona sin que éste sea su destino, con el objetivo añadido de mejorar la calidad urbana de esta parte del Ensanche, entre el Casco Antiguo y la avenida de la Baja Navarra. Las soluciones que se están estudiando requieren para su concreción conocer los detalles de la medición de las antenas radar con lectores de matrícula que se han instalado recientemente y cuyos datos están empezando a procesarse.

ACTUACIÓN CONSENSUADA

Según se ha indicado durante la presentación del anteproyecto, la dificultad para dar solución al Eje Sostenible ha implicado una tarea de varios meses y de distintos grupos de trabajo. La solución final se ha estado desarrollando desde el mes de octubre y se ha consensuado en el Grupo Técnico de Movilidad constituido por responsables técnicos de las áreas municipales de Proyectos estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad y de Seguridad Ciudadana junto con el área de Transportes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Asimismo, responde a las demandas realizadas por colectivos ciclistas sobre las condiciones mínimas de calidad de la infraestructura de este eje prioritario para la red ciclista básica, y por las asociaciones del barrio de Txantrea que fueron consultadas. Igualmente, los grupos municipales han ido conociendo el desarrollo del anteproyecto en la Junta de Movilidad. Las asociaciones y colectivos podrán conocer el anteproyecto el próximo jueves 5 de marzo a las 18 horas en la sesión que tendrá lugar en Sala Municipal de la calle Descalzos nº72.

UNA "PAMPLONA VERDE, ECOLÓGICA Y COMPROMETIDA CON EL CLIMA"