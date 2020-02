'No es país para negras', propuesta teatral de la Casa de la Juventud

Actualizada 15/02/2020 a las 10:16

“Nací y crecí en un país donde no se reconoce mi nacionalidad porque tengo un tono de piel distinto. Crecí con el sentimiento de no pertenecer a ninguna parte”. Estas frases de Silvia Albert Sopale subyacen en la obra de teatro que la Casa de la Juventud ha programado para este lunes, a las 19 horas. ‘No es país para negras’ es el título de esta comedia dramática, en la que Albert desgrana su infancia, su juventud, su día a día siendo negra en un país de blancos. El objetivo de la representación no es otro que visibilizar y denunciar los microrracismos, el racismo sutil y el racismo en el lenguaje y los medios de comunicación que impregnan la sociedad.

La obra, autorreferencia y escrita en primera persona, se inscribe dentro de la programación de ‘Una ventana al mundo, formación para la solidaridad’, organizada por la Fundación Alboan y la Asociación SEI, en colaboración con el Programa de Cooperación para el Desarrollo de Ayuntamiento de Pamplona.

Silvia Albert Sopale nació en San Sebastián en 1976. Actriz, creadora y tallerista, se enfrascó en 2014 en la escritura y los ensayos de esta obra de teatro, en la que quiere aclarar términos como estereotipo, discriminación, discurso del odio, prejuicios, antirracismo, privilegio, racialización o rumor. Para ello, la actriz se pondrá en el papel de varios personajes. Sirviéndose del lenguaje físico, mostrará con humor los diferentes puntos de vista sobre la identidad, la sexualidad de la mujer negra y el racismo.

La obra está especialmente dirigida a jóvenes y adolescentes, con la intención de hacerles reflexionar sobre el racismo y sus formas. Precisamente por ello, tras la representación, Albert realizará un coloquio, para intercambiar impresiones, experiencias y analizar el trasfondo de la obra teatral. La entrada a la representación y al coloquio es gratuita. No obstante, las personas interesadas en acudir deberán recoger previamente la invitación, desde una hora antes del comienzo de la obra, en la misma Casa de la Juventud.



