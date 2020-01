Actualizada 10/01/2020 a las 12:32

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado a PSN y Geroa Bai una propuesta de trabajo para negociar "un listado de prioridades de inversión a introducir en el presupuesto prorrogado a lo largo de 2020 por valor de 16,6 millones".



El portavoz de la coalición abertzale, Joseba Asiron, ha señalado en rueda de prensa que "no se trata de una propuesta de Presupuestos alternativos, ya que tal competencia no nos atañe", sino de "asegurar, junto al resto de la oposición, que las inversiones que haga el Ayuntamiento en 2020 cumplan con las aspiraciones de los grupos de progreso, cuenten con una mayoría real en el Consistorio y garanticen que el gasto se guía por los acuerdos adoptados, acuerdos todos ellos obviados sistemáticamente por el tripartito de derechas".



"Este es un mero punto de partida, en ningún caso un documento cerrado sino todo lo contrario, abierto a todas las modificaciones que se puedan pactar con el resto de grupos", ha expuesto Asiron, que ha comparecido junto a Joxe Abaurrea y Maider Beloki.



Según ha indicado, de llegarse a un entendimiento y si el resto de grupos así lo compartieran, la intención de EH Bildu es "trasladar el documento final a Navarra Suma por si quisiera hacerlo suyo también". Además, proponen que la propuesta pueda ser debatida "incluso en pleno" en febrero.



"El objetivo es asegurar cuanto antes financiación para los proyectos de inversión ya consensuados por quienes representamos la mayoría de este Ayuntamiento", ha señalado Asiron, quien ha explicado que "la tramitación de este acuerdo sería vía enmiendas a las modificaciones presupuestarias que pudiera tramitar el equipo de gobierno a lo largo del año".



En concreto, la propuesta de trabajo de EH Bildu se divide en cuatro campos de actuación: plan de barrios; igualdad, vivienda y empleo social; cambio climático y movilidad; y cultura, educación y memoria histórica.



A juicio de Asiron, "estos son los campos en los que el nivel de coincidencia con el resto de formaciones es casi total no solo por la confluencia de proyectos en los respectivos programas electorales, sino sobre todo por las inversiones pactadas en 2019 y los acuerdos aprobados por los tres partidos tanto en comisión como en pleno".



Para EH Bildu, "es prioritario dar continuidad a los proyectos ya acordados en el mandato pasado, evitando reversiones caprichosas y perjudiciales para la ciudad como Pío XII o la segunda fase de la amabilización".



LOS PROYECTOS



En total, la propuesta de EH Bildu incluye hasta 47 proyectos, algunos de los cuales no llevan financiación por asignarlos a ingresos derivados de actuaciones como Salesianos o el expediente de la Pasarela del Labrit).



El apartado de cambio climático y movilidad el que cuenta con mayor propuesta de financiación (6,84 millones) y en él se circunscriben 19 proyectos entre los que destacan el final de la urbanización de Pío XII, el Parque Sur de la Txantrea, la segunda fase del Ekoparque de Aranzadi o el parque de Trinitarios.



Por su parte, el plan de Barrios, con 4,1 millones, sería el segundo apartado con 13 actuaciones concretas que incluyen la segunda fase de Erdigune (San Jorge), el civivox del II Ensanche o el arreglo de calles en el Grupo Urdanoz (Echavacoiz).



La propuesta también contempla dotar con 3,19 millones las ocho actuaciones incluidas en igualdad, vivienda y empleo social, entre las que destacan la segunda fase de la casa de las mujeres, las subvenciones a la rehabilitación o la tercera fase del plan de adecuación de viviendas para emergencia habitacional.



Para las siete inversiones propuestas en cultura, educación y memoria histórica se reservan 1,68 millones. El listado se completa con una partida de 850.000 euros para inversiones en Animsa.



BALANCE DE LOS SEIS PRIMEROS MESES



Por otro lado, Joseba Asiron ha hecho balance de los seis primeros meses de legislatura en los que, según ha dicho, el gobierno municipal de Enrique Maya ha demostrado que "no acepta los mandatos de la mayoría del pleno".



"Su obsesión es revertir todo lo que tenga que ver con el Gobierno del cambio, ha traído de nuevo el oscurantismo a la institución con subidas de sueldos y dietas, su euskarafobia es verdaderamente preocupante pero, además, no puede esconder la parálisis real de su gobierno, circunstancia que se explica por el sectarismo con el que actúa y su absoluta incapacidad para llegar a acuerdos", ha sostenido.



Para el portavoz de EH Bildu, "todo esto lleva a Pamplona a una situación difícil al carecer de Presupuestos, pero, sobre todo y si la oposición no coge la responsabilidad que le corresponde, le asomaría al peligro de reinstaurar las políticas nefastas que propiciaron que Pamplona se endeudara hasta casi la quiebra".

