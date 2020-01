La Cabalgata de Reyes de Pamplona tendrá intérprete para las personas sordas

Actualizada 03/01/2020 a las 11:06

El acto de llegada de los Reyes Magos en la Cabalgata del 5 de enero contará con un intérprete de lengua de signos para suprimir las barreras de comunicación que afectan a las personas sordas, ha informado la Asociación Eunate, que desarrollará esta iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona.

La responsable del proyecto de accesibilidad de Eunate, Mari Luz Sanz, ha comentado que no es una novedad, pues se viene realizando desde hace diez años pero "mucha gente no lo sabe" por no tener una "repercusión suficiente".

De esta forma, el interprete se colocará "abajo en el escenario" de la Plaza Consistorial para traducir "las palabras de los presentadores y las respuestas de los Reyes Magos", haciendo posible que "cualquier persona pueda acceder a la información independientemente de sus capacidades", ha comentado Sanz.

Desde Eunate han indicado que, aportando a las personas sordas herramientas "útiles y necesarias", se favorece su participación en "actividades sociales, formativas, culturales y de ocio" como esta Cabalgata de Reyes a través del acceso a la comunicación, información o el conocimiento.

La Asociación Eunate es la entidad de referencia en Navarra en atención a las personas con discapacidad auditiva y sus familias representando y defendiendo sus derechos e intereses globales desde hace más de veinte años.

Etiquetas Navidad 2019

Selección DN+