David Guindano: "A Chimo Bayo le dije: 'Yo es que soy más de Mozart'"

01/12/2019 a las 13:50

Heterodoxo y noctámbulo. Muy noctámbulo, desde pequeño. Nací a las diez menos cuarto de la noche. No sé. Igual me influyó. ¿Qué tiene la noche? Estoy mucho más tranquilo y rindo más. La cabeza la tengo mucho más en su sitio. Y además, no tengo problemas para hacer cosas rodeado de gente. Puedo estar en un bar con un libro mientras la gente está de marcha. Me concentro bien con ruido. La noche es la mejor hora. ¿Fue el enfant terrible de la música coral? Sí (enfatiza). Sí, sí. Ahor

Selección DN+